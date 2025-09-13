Un concierto de la Sinfónica de RTVE con Lucía Marín conmemorará el 150º aniversario del título de ciudad de Linares

Presentación del concierto conmemorativo del 150º aniversario de la concesión a Linares del título de ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El Teatro Cervantes, de Linares (Jaén), acogerá el próximo 3 de octubre, a las 19,30 horas, un concierto de la Orquesta Sinfónica de RTVE dirigido por Lucía Marín y con el que se conmemorará el 150º aniversario de la concesión del título de ciudad.

La concejala de Cultura, Susana Ferrer, ha destacado que se trata de "uno de los hitos más importantes dentro de la programación para celebrar esta efeméride tan importante", al tiempo que ha aludido al "privilegio" que supone "contar con una institución musical como la Orquesta de RTVE, de las más importantes a nivel nacional".

"Este concierto adquiere una dimensión especial para la celebración del aniversario. Al frente estará la brillante directora linarense Lucía Marín, que es un referente dentro de la dirección orquestal y con una inmensa proyección internacional", ha valorado Ferrer en su reciente presentación.

La edil ha anunciado que su repertorio incluirá "un momento único", puesto que se estrenará la obra 'Linarivm', "creada por la compositora canaria Laura Vega, también de dimensión internacional, y que formará parte del patrimonio inmaterial musical de la ciudad".

Por su parte, Lucía Marín ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por dirigir la Orquesta Sinfónica de RTVE en su tierra natal, dentro de una conmemoración tan relevante como el 150º aniversario del título de ciudad.

La directora ha explicado que el concierto comenzará con la citada obra 'Linarivm', para continuar con la Sinfonía nº 7, de Beethoven y cerrar con música española. Concretamente, con el estreno de la suite sinfónica de la zarzuela 'Curro el de Lora', realizada por el compositor y director linarense Rafael Peralta.

Las entradas para este concierto conmemorativo están disponibles a la venta al precio de 18 euros en patio de butacas y doce euros en anfiteatro. Pueden adquirirse en los establecimientos comerciales Musical Linares y Gretel.