El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén inaugura sus semifinales con cinco actuaciones en el Teatro Darymelia

La chirigota 'Neymar que por bien no venga'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia ha acogido la primera jornada de semifinales del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén, que se desarrollan desde este viernes, 6 de febrero, hasta el próximo domingo, 8 de febrero. El certamen, organizado por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén y la Asociación de Amigos del Carnaval de Jaén, ha arrancado con una primera jornada marcada "por la calidad y variedad de las propuestas presentadas".

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la sesión inaugural ha contado con la actuación intercalada de cinco agrupaciones, dos comparsas, tras caerse del concurso la agrupación de Loja, y tres chirigotas, que han abierto esta fase decisiva del concurso ante un público entregado.

La primera en subir a las tablas fue la comparsa de Vilches 'El Verdugo', con letra y música de Daniel Heredia Lorente y dirección de Miguel Sánchez Garrido. Con una propuesta reivindicativa, la agrupación utilizó la metáfora del verdugo "para denunciar distintas injusticias sociales, abordando en sus pasodobles cuestiones como la defensa del campo andaluz y la situación de la sanidad con listas de espera o las mamografías".

En contexto, la agrupación, fundada en 1997, y que en otras ocasiones se han presentado en Jaén como Las Ratas, Los Taquilleros o Los Charlatanes, "volvió a demostrar su madurez y compromiso con el Carnaval como herramienta de denuncia".

La segunda actuación de la noche corrió a cargo de la chirigota sevillana 'Mira la cara a cara', de Dos Hermanas. Conocida como la chirigota del Popete, lleva presentándose a este concurso cinco años. Con un tipo carcelario ambientado en un 'vis a vis' esperando a su Dolores. El grupo arrancó "numerosas carcajadas" desde la presentación, destacando por su humor de actualidad.

Un repertorio que han creado teniendo en cuenta su participación en Jaén por lo que uno de los pasodobles fue dedicado a la ciudad y especialmente celebrado por el público, al igual que unos de los cuplés. Fundada hace cuatro años, la chirigota cuenta ya con varios reconocimientos, entre ellos un tercer premio en Jaén en 2024. La autoría de las letras es de Raúl Calzado (popete) y de la música Antonio García y Miguel Ángel Calero.

A continuación le siguió la actuación de la chirigota jiennense del pitufo ganadora del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén en 2025 con Los Recluta-Madre. En esta edición se han presentado como 'Peña Carnavaleira Neymar, que por bien no venga'. Con letra de Ángel Almagro 'Pitufo' y música de Raúl Gutiérrez Denia, la agrupación dirigida por Ángel Rodríguez volvió a desplegar un repertorio "cargado de crítica política, reivindicación social e identidad andaluza".

Sus pasodobles abordaron temas como el cáncer de mama y la política nacional, los cuplés se ocuparon de la situación del tranvía y de las lluvias de estos días, mientras que el popurrí estuvo centrado en un viaje desde Brasil a España. El vestuario ha corrido a cargo de Loli Rodríguez, Macarena Moral y Azahara Carrillo.

Tras la chirigota jiennense las tablas del Daymelia acogió la actuación de la comparsa 'Contra viento y marea', de Puertollano (Ciudad Real), conocida también como comparsa 'La Victoria'. Bajo la autoría y dirección de Carlos Sendarrubias Coello, el grupo presentó "una cuidada escenografía" con elegantes piratas a bordo de un barco carnavalero que van en busca de un gran tesoro como es el Carnaval.

En su repertorio han hecho referencia al camino que les hizo llegar a este concurso de Jaén, al amor por su tierra, Castilla-La Mancha, y letras críticas con la corrupción política o la situación social.

Cerró la primera jornada de semifinales la chirigota 'Hasta aquí hemos llegao', procedente de Rute (Córdoba). Sus 16 componentes, dirigidos por Rubén García Ortega, que pisan por primera vez las tablas del Darymelia, encarnan a unos difuntos en el cementerio que, además de cantarle a la vida, han incluido en su repertorio letras comprometidas "para denunciar la violencia machista, junto a otras cargadas de humor".

La autoría de las letras corre a cargo de Francisco Piedra y Álvaro Ponce, mientras que la música es obra de Francisco Piedra y Javier Ramírez. 'Hasta aquí hemos llegao' ha puesto el broche final a una "noche intensa" de coplas, humor y crítica social que ha consolidado un arranque de semifinales "de gran nivel artístico".

El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén, presentado por Ana Millán --del podcast 'Cucha que Podcast'-- y Carlos García, de 'Jaén doblao', continuará durante el fin de semana con nuevas actuaciones en el Teatro Darymelia, confirmando un año más "el creciente peso y proyección del Carnaval como expresión cultural y popular en la ciudad".

Asimismo, el pregón del Carnaval previsto para el jueves, 5 de febrero, suspendido ante las inclemencias del tiempo, se celebrará el próximo jueves, 12 de febrero, a las 20,30 horas en el Darymelia a cargo de la chirigota 'Los Mimos'.