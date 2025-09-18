El Concurso Nacional de Arte Flamenco anuncia el jurado de su XXIV edición y amplía plazo de inscripción

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) continúa su andadura buscando talento por Andalucía y España. Este jueves la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), Isabel Albás, y el director del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), Cristóbal Ortega, han anunciado los miembros del jurado oficial que evaluarán las candidaturas y elegirán a los ganadores de la XXIV edición, a la vez que se amplía el plazo de inscripción hasta el 10 de octubre para los artistas que quieran optar a los premios nacionales de guitarra, cante, baile y para instrumentistas flamencos.

En una rueda de prensa en Sevilla, la presidenta del IMAE ha destacado el papel fundamental de los artistas en el conocido como 'Concurso de los concursos'. "Desde el IMAE invitamos a concursar a todos aquellos artistas que han vinculado su carrera musical al flamenco y lo han fusionado con otros géneros", ha expresado, para resaltar que "de esta manera, damos su merecido espacio al flamenco más contemporáneo, que sin perder de vista la raíz, llega a otros públicos gracias a estas nuevas mezclas de géneros", en referencia al nuevo Premio para Instrumentistas Flamencos.

Por su parte, el director del Instituto Andaluz del Flamenco ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones, así como el apoyo a los artistas. "Los que programamos actividades de flamenco vamos a estar pendientes de lo que va a suceder en el Concurso; tenemos que conseguir potenciarlo y, sobre todo, dar un espacio a los artistas que salen de este certamen", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado que el jurado oficial estará compuesto por las bailaoras Mercedes de Córdoba e Inmaculada Aguilar; los guitarristas José María Gallardo y Pablo Salinas; el cantaor David Pino y el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra. "Un jurado heterogéneo, con especialistas en cante, baile y guitarra, que cuenta con la presencia de organismos e instituciones del ámbito flamenco", ha comentado Albás.

El plazo de inscripción continúa abierto y se amplía hasta el 10 de octubre con el objetivo de recibir propuestas de calidad y poder escoger entre los mejores artistas a nivel nacional. Los interesados encontrarán en la web oficial ('https://teatrocordoba.es/'), tanto las bases como toda la información necesaria para enviar sus candidaturas. Tras varias semanas de deliberación, los ganadores se darán a conocer en la Gala Final el 22 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba.

PROGRAMACIÓN PARALELA

Dentro del marco del Concurso se incluye una programación paralela con siete espectáculos que acumulan múltiples reconocimientos y premios. Mercedes de Córdoba, Premio Nacional de Danza estará en el Gran Teatro de Córdoba con 'Olvidadas (a las sin sombrero)'. El también bailaor Israel Galván celebra el 20 aniversario del espectáculo 'La edad de oro'.

Las cantaoras Rocío Márquez, ganadora de la Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas, con su último disco, 'Himno vertical', y Rosario La Tremendita, interpretando 'Matancera', acompañada por la cantaora La Kaíta, estarán sobre el escenario del Teatro Góngora.

También en el Teatro Góngora tendrá lugar el espectáculo 'Empaque' de la compañía Chicharrón Circo Flamenco dirigida por Germán López Galván, que ha obtenido recientemente el premio al Mejor Espectáculo de la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río.

Para los más pequeños de la casa, la compañía Anabel Veloso interpretará dos funciones escolares con 'El duende de las emociones', una representación que ya ha colgado el cartel de localidades agotadas en ambas funciones. Esta serie de propuestas artísticas quedará inaugurada por la Orquesta de Córdoba dirigida por Salvador Vázquez y acompañada por el guitarrista flamenco Daniel Casares en el Gran Teatro de Córdoba.

Las entradas para todos los espectáculos del Concurso Nacional de Arte Flamenco están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.