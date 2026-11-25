Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a ocho años y un día de prisión por un delito de agresión sexual para un hombre que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la hija de su expareja en agosto de 2025, teniendo la joven 14 años.

Los hechos se remontan al 10 de agosto, cuando la menor pasó el día en compañía de su madre y de su hermano en un velero alquilado. Entre los asistentes estaba el acusado, con el que la madre había mantenido una relación estable.

Tras finalizar la celebración y regresar cada uno a sus respectivos domicilios, la menor y el acusado iniciaron una conversación a través de WhatsApp y acabaron en el domicilio de él, donde ella consintió mantener relaciones sexuales. El hombre fue detenido por estos hechos al día siguiente.

El acusado admitió desde un principio haber mantenido una relación sexual completa con la adolescente de "modo consentido y consensuado por ambos".

La Audiencia de Granada consideró probado este extremo en la sentencia que le condenó en primera instancia y que ahora ha recurrido alegando desconocer que la niña tuviera menos de 16 años cuando mantuvieron relaciones porque ella "nunca se lo había dicho".

La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha rechazado esta hipótesis en tanto que la relación que mantuvo con la madre le llevó a frecuentar el domicilio donde ambas vivían y a estrechar el contacto con la menor, lo que le dio "bases de conocimiento sobradas para percibir la probabilidad de que ésta contara con una temprana edad inferior a la de 16 años".

Además, durante la instrucción del caso admitió "que sabía que la niña tenía 14 años y pese a saber esa edad la llamó y la llevó a su casa", según se desprende de la sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El alto tribunal andaluz rechaza así el recurso y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial, que condena al acusado a ocho años y un día de prisión por un delito de agresión sexual a una menor, y a diez años de libertad vigilada. También le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante 14 años y le condena a indemnizarla en 2.000 euros, al tiempo que le inhabilita para cualquier profesión u actividad que conlleve contacto regular con menores.

La sentencia acuerda que cumplidas las tres cuartas partes de la condena, o cuando acceda al tercer grado o se reconozca la libertad provisional, la parte restante de la pena será sustituida por la expulsión del territorio nacional con la prohibición de regresar en el plazo de diez años.