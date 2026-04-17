Condenan la última agresión a personal sanitario en Torreperogil (Jaén) y exigen a la Junta "medidas reales y eficaces"

Archivo - Imagen de archivo de una concentración contra las agresiones al personal sanitario - SINDICATO MÉDICO - Archivo

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Jaén ha condenado la última agresión que ha sufrido el equipo sanitario --médico y enfermera-- en el servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Torreperogil (Jaén), al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía medidas de seguridad "reales y eficaces".

La institución colegial ha informado que los hechos, que tuvieron lugar el pasado domingo mientras el equipo realizaba su labor asistencial, se suman a "una escalada de agresiones e inseguridad inasumible".

El presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, Antonio Álamo, ha calificado la situación de "insostenible". "Estamos cansados de minutos de silencio y de condenas que no van acompañadas de acciones concretas. Las enfermeras son el eslabón más cercano al paciente y, desgraciadamente, se están convirtiendo en el receptor de todas las frustraciones del sistema", ha señalado Álamo.

Por ello, desde el Colegio de Enfermería seha exigido a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la implementación inmediata de medidas de protección que incluyan presencia de personal de seguridad.

También han incidido en la necesidad de mejorar los sistemas de alerta con la instalación y mantenimiento de botones del pánico y cámaras de videovigilancia en zonas comunes y consultas. También han solicitado campañas de concienciación que eduquen a la ciudadanía en el respeto al profesional sanitario y en el buen uso de los recursos públicos.

Desde el COEJ se recuerda que "una agresión no denunciada es un hecho invisible". Por ello, han animado a reportar cualquier incidente, por mínimo que parezca, para que "la administración tome conciencia de la magnitud real del problema".