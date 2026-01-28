Las condiciones atmosféricas adversas provocan incidencias en los servicios ferroviarios de Andalucía

Operarios de Adif trabajan en las labores de limpieza y reparación sobre los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, por las intensas lluvias de los últimos días. A 23 de enero de 2026 en Villa del Río, Córdoba. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones atmosféricas adversas registradas en las últimas horas de este miércoles han provocado diversas incidencias en los servicios ferroviarios de Andalucía, afectando a la circulación de varios trayectos y a la prestación habitual del servicio.

Según han informado desde Renfe, las afectaciones y los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad hasta el momento afectan a la supresión de los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV; hay retrasos generalizados en las Líneas C1 y C5 de Sevilla, y retrasos generalizados en el servicio de Media Distancia Convencional Sevilla-Málaga.

Los servicios Alvia Cádiz-Madrid y Alvia Cádiz-Barcelona circulan hasta Córdoba y desde ésta a Villanueva de Córdoba por carretera. El trayecto entre Villanueva de Córdoba y Madrid se realiza por tren habitual. Igualmente los trenes de Alta Velocidad que unen Sevilla y Málaga con Madrid, con el servicio alternativo establecido desde el 18 de enero por el accidente de Adamuz, según comunica el Ministerio de Transportes.

Por otra parte, se registran demoras medias de unos 40 minutos respecto al horario programado de trenes Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada, con motivo de las limitaciones de velocidad establecidas por el temporal.

También está interrumpida la circulación de la línea de ancho convencional para tráfico de mercancías entre Córdoba y Bobadilla (Málaga) por condiciones meteorológicas adversas entre Córdoba y Puente Genil, según han precisado desde Adif.

SUSPENSIÓN DEL TREN ENTRE CÓRDOBA Y JAÉN

Asimismo, en el trayecto Córdoba-Jaén para trenes de Media Distancia se ha establecido desde el lunes un servicio alternativo por carretera por condiciones atmosféricas adversas. La vía entre ambas capitales está cortada este miércoles por la acumulación de agua en distintos puntos entre la barriada cordobesa de Alcolea y el municipio jiennense de Espeluy, debido al fuerte temporal, según han informado desde Adif.

Al hilo, Renfe mantiene dicho transporte alternativo por carretera debido a las limitaciones de velocidad en algunos puntos de la vía "provocadas por las condiciones meteorológicas", que suponen "incrementar notablemente los tiempos de viaje". Fuentes de Renfe han comentado que "no hay previsión de fecha para reestablecer el servicio".

La compañía informó de que esta medida tiene como objetivo "garantizar la puntualidad y la fiabilidad de los tiempos de viaje", a lo que han agregado que "las restricciones, ajenas a Renfe, impiden mantener los tiempos de viaje habituales y ha obligado a reprogramar los trayectos".

Ante esta situación, Renfe ha optado por "activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros y ofrecer un servicio fiable mientras se mantengan dichas limitaciones".

Renfe ha lamentado "las molestias que esta medida puntual pueda ocasionar" y ha agradecido "la comprensión de los viajeros", a los que se está informando a través de los canales de comunicación habituales, como SMS personalizados.

En relación con todas las incidencias por el temporal, desde Renfe llevan a cabo "un monitoreo constante de la evolución de la situación y la información y condiciones informadas por el administrador de la infraestructura (Adif) para restablecer la normalidad en el menor plazo posible", al tiempo que mantiene informados a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.