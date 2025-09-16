Confeafa reivindica que el alzheimer y las demencias trascienden al ámbito familiar y requieren respuesta colectiva

La Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias (Confeafa) ha entregado los reconocimientos que conmemoran sus tres décadas de apoyo a pacientes y familiares, en un acto inaugurado por la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. - CONFEAFA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer (Confeafa) ha reivindicado en el acto conmemorativo de su 30 aniversario que el alzheimer y las demencias trascienden del ámbito familiar y requieren una respuesta colectiva, según ha destacado su presidenta, Ángela García, que ha manifestado que "la magnitud del reto sociosanitario exige una implicación conjunta de familias, administraciones, profesionales sanitarios, entidades sociales, medios de comunicación e investigadores".

El acto, como han detallado en una nota de prensa, ha sido inaugurado por la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que ha destacado que el diagnóstico específico y temprano mediante biomarcadores para la Enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo se ha extendido ya a las ocho provincias andaluzas y ha alcanzado las 1.000 determinaciones automatizadas anuales.

Asimismo, ha indicado que el nuevo Proceso Asistencial sobre Deterioro Cognitivo "nos permite disponer de un instrumento útil y actualizado para disminuir la notable variabilidad evidenciada en la atención a las personas con deterioro cognitivo y demencia".

Por su parte, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha subrayado el firme compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de los servicios sociales de la comunidad, en colaboración con las entidades sociales. En este sentido, ha explicado que la Junta, en coordinación con Confeafa, está implantando un proyecto piloto en los Centros de Participación Activa (CPA) para la prevención y atención temprana del deterioro cognitivo.

En el transcurso de la ceremonia, se han entregado los reconocimientos 'Treinta años de memoria compartida', con los que Confeafa ha querido visibilizar sus tres décadas de apoyo a pacientes y familias cuidadoras en toda Andalucía.

En la categoría 'Persona Voluntaria', Confeafa ha distinguido a Pepa González Mascareña, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia (AFA Huelva), en reconocimiento a su apoyo constante en las actividades de la entidad.

El programa 'Despierta Andalucía', de Canal Sur TV, ha sido galardonado en la categoría 'Comunicación' por su contribución a la sensibilización social sobre las demencias y la difusión del trabajo del movimiento asociativo Alzheimer en Andalucía.

El reconocimiento en la categoría 'Entidad Colaboradora' ha recaído en la Fundación Bidafarma, por su alianza con la Confederación para formar a profesionales farmacéuticos en la detección temprana del deterioro cognitivo.

Finalmente, en la categoría 'Investigación', la Confederación ha reconocido al catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y director del Laboratorio de Neurociencia Funcional, José Luis Cantero Llorente, por su aportación científica al conocimiento sobre el alzheimer y las demencias, así como por su contribución a la mejora de la vida de pacientes y familiares.

En nombre de todos los premiados, Cantero ha defendido que "la respuesta a este reto sociosanitario necesita del compromiso colectivo de poderes públicos, sociedades científicas, movimientos asociativos como el que representa Confeafa, investigadores y medios de comunicación".

El acto ha incluido también la lectura de las reivindicaciones del Día Mundial del Alzheimer por parte del presidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andújar (AFA Andújar), Antonio Porras López.