La confianza empresarial en Andalucía bajo un 1,8% en el cuatro trimestre de 2025

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en Andalucía, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajó un 1,8% en el cuarto trimestre de 2025, siete décimas más que el dato registrado en este mismo periodo en el año anterior.

Según los datos de Estadística, consultados por Europa Press, a nivel nacional la confianza empresarial bajó en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre previo en doce comunidades autónomas y subió en cinco. De este modo, la región andaluza ha sido la quinta comunidad en la que más ha bajado la confianza con un 1,8% menos. Además, los mayores retrocesos se produjeron en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Madrid y Cataluña (-1,9% en ambos casos).

Andalucía encadenaba tres trimestres consecutivos de tasas positivas en la región, según los datos consultados por esta agencia. Un alza que se parado entre los meses de octubre a diciembre. En detalle, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el tercer trimestre de este año en 7,6 puntos, frente a los 9,9 puntos del trimestre anterior.

Este resultado se explica porque el porcentaje de establecimientos empresariales andaluces que prevén que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre se ha situado en el 21,6%, lo que supone tres puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior (24,6%).

Por su parte, el porcentaje de empresarios que consideran que su negocio evolucionará de manera desfavorable ha disminuido del 14,7% del trimestre anterior al 14% en el actual, mientras que la proporción de quienes esperan una evolución "normal" ha aumentado este trimestre del 60,7% al 64,4% actual.

En cuanto al balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado), este ha empeorado en Andalucía hasta los 6,3 puntos en el cuarto trimestre, frente a los 11,3 puntos del trimestre anterior, lo que supone un retroceso de cinco puntos.

DATOS NACIONALES

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), bajó un 1,3% en el cuarto trimestre del año, su mayor caída desde el mismo trimestre de 2023, cuando retrocedió un 2%. Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo octubre-diciembre, se rompe con una racha de tres trimestres de incrementos consecutivos. Según Estadística, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el cuarto trimestre de este año en 7,9 puntos, frente a los 9,6 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año se ha situado en el 21,5%, lo que supone 2,2 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior. Además, los que piensan que su negocio evolucionará en el cuarto trimestre de manera normal han aumentado desde el 62,2% del trimestre anterior al 64,9%, al tiempo que ha disminuido la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 14,1% al 13,6%.

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado 3,6 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,6 puntos en el tercer trimestre a 7 puntos en el cuarto. Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (tercer trimestre de 2025), el ICEA muestra que el 21,9% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 14,9% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,2% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 23,3%, del 12,7% y del 64%, respectivamente, en el trimestre anterior. El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.