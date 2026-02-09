El I Congreso Internacional de Altas Capacidades reúne a más de 1.000 personas y copa el aforo en Córdoba. - ALCCOR

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Altas Capacidades, celebrado el pasado 7 de febrero en Córdoba, ha concluido con un balance muy positivo, reuniendo a más de 1.000 personas entre asistencia presencial y participación vía 'streaming', y alcanzando el aforo completo en modalidad presencial.

Según ha informado la Asociación para el Fomento del Talento en Córdoba (Alccor), organizadora del congreso, el mismo se desarrolló en formato híbrido, lo que permitió "la participación de profesionales, familias y personas interesadas procedentes de distintos puntos de España, Europa y Latinoamérica, consolidando a Córdoba como punto de encuentro internacional en el ámbito de las altas capacidades".

A lo largo de la jornada se sucedieron conferencias magistrales, mesas redondas y espacios de reflexión, "con la participación de algunos de los principales expertos en altas capacidades del ámbito nacional y del mundo hispanohablante, abordando la identificación, la atención educativa, el acompañamiento emocional y la necesidad de avanzar hacia modelos más inclusivos y respetuosos con la diversidad del talento".

El evento contó con un importante respaldo institucional, siendo posible gracias a la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), al apoyo de la Universidad de Córdoba (UCO) mediante la cesión del salón de actos del Rectorado, a la colaboración de la Diputación de Córdoba en la difusión del congreso, y al apoyo de la Junta de Andalucía, que facilitó la participación del profesorado.

Desde la organización han destacado "la gran acogida del congreso, el alto nivel de las intervenciones y el interés mostrado por los asistentes", subrayando que este primer encuentro "marca el inicio de un camino de trabajo y colaboración para seguir dando visibilidad a las altas capacidades y promoviendo una educación más justa e inclusiva".

Finalmente, Alccor ha agradecido especialmente la confianza de ponentes, asistentes, instituciones y entidades colaboradoras, y ha avanzado su intención de dar continuidad a este congreso en futuras ediciones.