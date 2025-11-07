El Congreso del PP-A aprueba por unanimidad las ponencias de 'Reglamento de Organización' y Política

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz. A 7 de noviembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acoge la inauguración del XVII - Francisco J. Olmo - Europa Press

El 17 Congreso regional del Partido Popular andaluz ha aprobado este viernes por unanimidad las ponencias Política y de 'Reglamento de organización'.

La ponencia Política ha sido coordinada por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. La de 'Reglamento de Organización' ha sido coordinada por Jorge Saavedra, secretario provincial del PP en Granada.

Bajo el título 'Andalucía con voz propia. Un proyecto transformador para todos los andaluces', la ponencia Política, compuesta por 43 páginas, sienta las "bases del nuevo tiempo político del PP de Andalucía". El texto reafirma el "modelo andaluz de Juanma Moreno: Una forma de hacer política que impulsa la confianza, el crecimiento económico, la cohesión social y el diálogo".

"Hace apenas siete años, Andalucía estaba marcada por la incertidumbre, el desempleo y la falta de oportunidades. La inestabilidad política y la parálisis administrativa habían convertido a nuestra tierra en un lugar sin horizonte claro, donde el talento se veía obligado a marcharse y la confianza en el futuro parecía quebrada. Hoy, ese tiempo de sombras ha quedado atrás. Andalucía se ha levantado, ha recuperado el pulso y se ha convertido en un ejemplo de estabilidad, de progreso y de confianza. Este cambio tiene un rostro, un nombre y un proyecto: el liderazgo de Juanma Moreno y la firmeza del Partido Popular de Andalucía", es el párrafo con el que arranca la ponencia política.

Se añade que ha sido posible gracias a una manera de gobernar basada "en la moderación, el diálogo y el consenso, que ha devuelto a la política su sentido de servicio público. Frente a la crispación y la división, Andalucía ha elegido el camino del acuerdo; frente a la imposición, la escucha; frente a la confrontación, la moderación".

"Andalucía es hoy una referencia de estabilidad y de progreso, un territorio donde el consenso es la forma más firme de liderazgo", según se apunta, destacando que entre los protagonistas de esta transformación "merecen un reconocimiento especial las mujeres andaluzas, cuya presencia y aportación han sido decisivas en todos los ámbitos de la sociedad". "Su esfuerzo, talento y compromiso han impulsado una Andalucía más igualitaria, moderna y cohesionada, donde la igualdad de oportunidades no es un ideal, sino una realidad en la que trabajamos", se señala.

También se destaca que los jóvenes andaluces "son parte esencial de este proyecto", porque representan la energía, la creatividad y la preparación con la que Andalucía encara su futuro.

"Andalucía ha demostrado que crecer con equilibrio, generando riqueza y oportunidades, es posible cuando se gobierna con rigor, diálogo y sentido común", según la ponencia, que traslada el compromiso del PP-A de "seguir liderando el cambio con estabilidad, moderación y diálogo, guiando una tierra que ha demostrado que puede transformar su destino y ser ejemplo de progreso para toda España".

En el apartado sobre 'Una financiación justa e igualdad entre comunidades', se defiende un modelo de financiación justo que garantice que todos 43 los españoles "reciban los mismos servicios públicos con los mismos recursos vivan donde vivan y gobierne quien gobierne, sin intereses ni estrategias partidistas" y se recuerda la "infrafinanciación estructural" que sufre esta comunidad desde 2009 y que "limita su capacidad de crecimiento y de servicios". "Cuando Andalucía alza la voz pidiendo justicia financiera, no lo hace por privilegio, lo hace por dignidad", se señala.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Por su parte, durante la exposición ante el plenario de la ponencia 'Reglamento de Organización', Jorge Saavedra ha destacado que el reglamento del PP-A se tiene que basar en los estatutos nacionales, que "nos encorsetan bastante y nos limitan, evidentemente", pero va a tener un "toque andaluz", lo que es la "vía andaluza" de Juanma Moreno.

"Este texto es una declaración de principio, un contrato de confianza también con nuestros afiliados, y nuestra hoja de ruta y nos compromete evidentemente con la transparencia, con la participación y con la ejemplaridad", ha señalado.

Saavedra ha manifestado que el partido se va a dotar de un marco que combina "la tradición, lo que siempre hemos sido, con la modernidad, los principios con la eficacia, y las raíces con el futuro": "Un partido más abierto, plural, del diálogo, de la escucha y que siga liderando Andalucía".