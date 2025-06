La consejera de Igualdad acusa de callar a las líderes del PSOE ante compañeros "que hablan de mujeres como mercancía"

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha tachado este sábado de "intolerable" el "silencio estos días" de las dirigentes con cargos de responsabilidad en el PSOE "ante las noticias que demuestran cómo algunos de sus compañeros de partido hablaban de las mujeres como si fueran mercancía".

En su perfil de 'X' (antes Twitter), la consejera del PP se ha expresado de este modo al citar el enlace a una noticia que informa de un audio grabado por Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, en el que se revela cómo ambos se repartían mujeres de cara a un fin de semana en 2019.

"¿Dónde están las mujeres con cargos de responsabilidad del PSOE?", ha reprochado Loles López, que les ha recriminado que no hayan dirigido "ni una palabra de condena".

Se trata de una de las grabaciones analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre otras reveladas recientemente que aluden presuntamente al cobro de presuntas comisiones por obra pública, por ejemplo.

Cabe destacar que la conversación surge cuando Koldo habla a Ábalos de la mujer de este, Carolina. "Le he dicho, oye mira, el jueves igual te lleva Eduardo. (...) Y me dice, no, no, va conmigo (Ábalos) el jueves al medio día y digo, ¿perdón?", le indica Koldo, que añade: "No sabe nada".

La excusa que Koldo puso a la esposa de Ábalos fue que el ministro tenía "un almuerzo" que era "inevitable". "Bueno, que es un desayuno allí con prensa y demás. Ha dicho: '¿Otra vez Alfredo?'. Es que lo tiene agobiado", le explicó su asesor, que bromeó con su explicación: "No he podido evitarlo, lo siento. Cosecha mía".

"Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", le indicó Koldo a Ábalos. En ese diálogo, al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro discute con su asesor opciones de desplazamiento y alojamiento para pasar unos días. "Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio", le indica Ábalos. "Mira, si vienen aquí, ya sabes quien va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara", aclara Koldo.

Ábalos, sin embargo, corrige a su asesor, y le indica que el nombre de la chica es Ariatna. "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta", contesta Koldo. "Y a la colombiana. Y a la otra", le recuerda el exdirigente socialista. En ese punto, Koldo le reconoce que él quiere "a la otra también".

"Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", le contesta Koldo. "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas", desvela Ábalos. Para zanjar la discusión, su asesor le indica: "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo". El entonces ministro muestra entonces su conformidad: "Era por conocer".