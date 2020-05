Consejería de Empleo afea que PSOE-A "falte a la verdad" al decir que la Junta "entorpece" la resolución de ERTE

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha afeado este miércoles que el PSOE de Andalucía "falte a la verdad" al decir que la Junta de Andalucía está "entorpeciendo" la resolución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), postura que ha negado afirmado que a fecha de 4 de mayo ya se han resuelto 94.409 expedientes, el 97,4% de los presentados, que afectan a 492.634 trabajadores.

Así lo ha señalado la consejera en respuesta a preguntas en el Pleno del Parlamento andaluz sobre el citado tema por parte de la parlamentaria de Ciudadanos (Cs) Mónica Moreno y de la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz. Precisamente, la socialista ha lamentado que la Consejería de Empleo lance "titulares confusos" y ponga "parches" en la gestión de los ERTE "entorpeciendo", a su juicio, el procedimiento.

Ruiz ha reprochado que la Junta de Andalucía "esté dispuesta a echar la culpa" al Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, a la par que ha criticado que la Consejería de Empleo "no haya resuelto en tiempo y forma" las solicitudes de los ERTE para que el Ministerio de Trabajo pudiera abonar las prestaciones a los trabajadores afectados.

En respuesta, Blanco ha aclarado que el 2,6% de los ERTE que aún están sin resolver corresponde a aquellas solicitudes que han tenido entrada después del 23 de abril y todavía están dentro del plazo legal de resolución. "Hemos cumplido el compromiso adquirido por la Junta y sus trabajadores ante la ingente tarea de resolver con agilidad las solicitudes, para poder dar la cobertura más rápida posible a empresas y empleados afectados", ha añadido la consejera recordando que se tomaron medidas especiales para que "desde la responsabilidad que nos corresponde, se acelerara al máximo la tramitación".

En este sentido, Blanco ha detallado que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece que la competencia exclusiva para el reconocimiento y pago de las prestaciones por desempleo es del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). "Las empresas que han presentado un ERTE son las que tienen que solicitar la prestación de sus trabajadores en un formulario del SEPE", ha añadido la consejera que ha aclarado que las CCAA, como autoridad laboral en su territorio, "limitan su trabajo y responsabilidad a constatar la existencia de la causa fuerza mayor, enviando las resoluciones al SEPE para un posterior cruce de datos en caso de ser necesario".

Por ello, la solicitud presentada por las empresas en la Consejería recoge el número de trabajadores pero "ni siquiera sus datos personales" y las comunidades autónomas "no pueden ni reconocer ni realizar el pago de la prestación". Así, ha precisado que "no son de recibo las afirmaciones lanzadas por alguna formación política sobre la gestión de las prestaciones en los ERTE, en las que se acusa a la Junta de que algunos trabajadores vayan a cobrar con retraso". En definitiva, la consejera ha pedido que "no se confunda a los ciudadanos" y "no se falte a la verdad".

"Quienes así se comportan hacen un flaco favor a su propio partido, a la política en general y, por encima de todo, y es lo más alarmante, a la ciudadanía andaluza", ha insistido la consejera a la par que ha añadido que "lo que los andaluces nos reclaman y nos exigen en estos momentos es que no malgastemos recursos y energía en una refriega partidista".

ERTE EN ANDALUCÍA

Rocío Blanco ha ofrecido también los datos totales de los expedientes que afectan empresas y trabajadores ubicados en Andalucía gestionados tanto por la Junta como por el Ministerio. Según estas cifras, el número total de ERTE afecta desde el pasado 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del estado de alarma, a 698.878 trabajadores, el 20% del total de afiliados a la Seguridad Social en Andalucía. De este total, 503.956 trabajadores que corresponden a 96.917 solicitudes son expedientes cuya resolución son competencia de la Junta de Andalucía.

Igualmente, la consejera ha mostrado su preocupación por el cobro de las prestaciones de los afectados por ERTE, una materia que es "competencia exclusiva" del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este sentido, la consejera ha reconocido también el "esfuerzo titánico" que están haciendo los empleados del servicio estatal para hacer frente al enorme número de solicitudes. "Sin embargo, pese a este esfuerzo, según los datos del propio SEPE, el lunes pasado se quedaron sin cobrar la prestación 110.000 andaluces afectados por ERTE", ha apuntado.

En este sentido, la consejera ha recordado que la Junta propuso al Gobierno que existían otras fórmulas más "rápidas y eficaces" que los ERTE para conseguir el objetivo de dotar de una renta de sustitución a millones de trabajadores, alternativa que "no fue atendida". Asimismo, Blanco ha reiterado su petición de simplificar el procedimiento y de establecer el pago de nóminas semanales que permitan agilizar los pagos por parte del SEPE.

De cara al corto plazo, ha considerado también "imprescindible" que se busquen soluciones "más sencillas para que los actuales ERTE puedan ir acomodándose a la incorporación progresiva de trabajadores a medida que la actividad económica aumente".