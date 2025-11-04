El consejero de Sanidad se reúne con el presidente del Cacof y destaca "las farmacias como aliadas estratégicas" del SAS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido este martes una reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance, en la que ha destacado "las farmacias como aliadas estratégicas" del Sistema de Andaluz de Salud (SAS).

Sanz, que enmarca este encuentro dentro de la ronda de reuniones que viene manteniendo con los distintos agentes del ámbito sanitario, ha destacado el importante papel de los farmacéuticos en la sanidad andaluza, según ha informado la Consejería en un comunicado.

Así, durante la reunión ha recordado que desde la Consejería se ha "propuesto impulsar una estrategia que incluya a las farmacias como un gran aliado estratégico del sistema sanitario a través de las farmacias comunitarias".

A la reunión ha acudido también el vicepresidente del Cacof, Ernesto Cervilla.