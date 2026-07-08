Los consejeros vacían su agenda este jueves ante el inminente anuncio de Moreno sobre la composición del nuevo Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y la consejera de Sos - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ninguno de los consejeros en funciones del actual Gobierno andaluz ha convocado actos públicos este jueves 9 de julio a la espera de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncie la composición de su nuevo Ejecutivo, que, según él mismo manifestó, se conocería a finales de esta semana.

Este lunes, martes y miércoles sí ha habido convocatorias de los consejeros en funciones, si bien de cara a este jueves, no se recoge ninguna en el apartado de la web de la Junta de Andalucía donde diariamente se informa, el día antes, de los actos de los miembros del Ejecutivo.

En el año 2022 (cuando el PP-A ganó las elecciones de junio con mayoría absoluta), Juanma Moreno tomó posesión del cargo como presidente el 25 de julio y dos días después, el 27, dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz.

En esta ocasión, van a ser unos días más los que el presidente se está tomando para cerrar su nuevo Ejecutivo, del que también formará parte Vox con Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, tras el acuerdo de gobierno firmado entre ambas formaciones para la legislatura.

Algunas pistas ya ha dado Juanma Moreno sobre su nuevo Gobierno: Que estará formado "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única". Fuentes del PP-A han adelantado a Europa Press que, con toda probabilidad, serán tres las vicepresidencias que haya en el Gobierno andaluz.

Desde que tomó posesión el domingo, Juanma Moreno está centrado en la elaboración de su nuevo Gobierno, aunque hizo un paréntesis este lunes para participar en el acto de homenaje por el nacimiento de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, celebrado en el Parlamento.

Este miércoles se ha pronunciado a través de su cuenta en la red social X para decir que el nuevo Gobierno se conocerá "estos días". Ha puesto una fotografía con los viceconsejeros del Gobierno andaluz con motivo de la "última reunión de trabajo y coordinación" que han celebrado "antes del arranque del nuevo gobierno, que se conocerá estos días".

En la imagen, Moreno aparece junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y los viceconsejeros del Gobierno que ha presidido en la XII legislatura ya finalizada.

El presidente de la Junta ha dado las "gracias" a los viceconsejeros "por su dedicación y la gran labor que han hecho con la mirada puesta siempre en lo mejor para Andalucía". "Orgulloso de ellos", ha cerrado Juanma Moreno su comentario en X.