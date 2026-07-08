Moreno agradece a los viceconsejeros su "gran labor" en la Junta antes de dar a conocer "estos días" su nuevo Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, posa con los viceconsejeros del Gobierno andaluz. - CUENTA JUANMA MORENO EN X

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha agradecido este miércoles públicamente a los viceconsejeros del Gobierno andaluz su "gran labor" en dichas responsabilidades, en el marco de la "última reunión de trabajo y coordinación" que han celebrado "antes del arranque del nuevo gobierno, que se conocerá estos días".

Así lo ha apuntado el presidente de la Junta en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha publicado tras dicha reunión, y que acompaña de una fotografía de la misma, en la que Juanma Moreno aparece junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y los viceconsejeros del Gobierno que ha presidido en la XII legislatura ya finalizada.

Juanma Moreno tomó posesión por tercera vez en su trayectoria política como presidente de la Junta el pasado domingo, 5 de julio, en un acto celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo de Sevilla, tres días después de ser investido en el Parlamento andaluz merced al acuerdo de gobernabilidad que el PP-A ha suscrito con Vox para la XIII legislatura, y que implica la entrada de dicha formación en el Ejecutivo andaluz al frente de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que tendrá rango de Vicepresidencia.

Tras su toma de posesión como presidente, Juanma Moreno tiene pendiente anunciar la composición de su nuevo Gobierno, algo que, según ha confirmado él mismo en este apunte en la red social 'X', se producirá "estos días".

"Con todos los viceconsejeros el día que han celebrado la última reunión de trabajo y coordinación antes del arranque del nuevo gobierno, que se conocerá estos días", ha escrito Juanma Moreno como pie de foto de la imagen en la que también aparece Antonio Sanz.

El presidente de la Junta ha dado públicamente en ese mensaje las "gracias" a los viceconsejeros "por su dedicación y la gran labor que han hecho con la mirada puesta siempre en lo mejor para Andalucía". "Orgulloso de ellos", ha cerrado Juanma Moreno su comentario.