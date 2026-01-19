Consejo Andaluz de Colegios de Médicos pone a disposición sus recursos para colaborar tras el accidente en Adamuz

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha señalado que pone a disposición de las autoridades y de la población todos sus recursos institucionales para colaborar en aquello que pueda ser de utilidad ante el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba).

En una nota, ha lamentado "profundamente" el accidente y ha manifestado su "más sincero pésame" a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo y cercanía a todas aquellas personas que han resultado heridas o afectadas por este suceso.

El CACM ha reconocido también públicamente la labor de los profesionales sanitarios que están prestando asistencia a las víctimas, así como la intervención de los servicios de emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y voluntarios, cuya "rápida respuesta, entrega y compromiso están siendo esenciales en la atención a las personas afectadas". Asimismo, ha destacado y ha agradecido la solidaridad y colaboración "ejemplar" de los vecinos de Adamuz.