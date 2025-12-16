El Consejo Municipal de la Mujer se suma a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

Adhesín del Consejo Municipal de la Mujer a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural - AYUNTAMIENTO

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de la Mujer de Granada ha formalizado su adhesión a la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura 2031 en un acto celebrado en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda, un espacio emblemático para el movimiento asociativo femenino y para la defensa de los derechos de las mujeres en la ciudad.

El acto de adhesión ha contado con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; la concejala de Igualdad, Encarnación González, y el edil de Cultura, Juan Ramón Ferreira, así como con representantes de la ejecutiva del Consejo Municipal de la Mujer, de asociaciones de mujeres y de UGT.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la trayectoria histórica de las mujeres granadinas como impulsoras de la vida cultural local, subrayando que "Granada quiere ser Capital Europea de la Cultura porque tiene una cultura viva, plural y profundamente femenina, y Europa debe conocer y reconocer esa riqueza".

En representación del consejo ha intervenido su vicepresidenta, Concha Díaz Rodríguez, quien ha expresado el respaldo del órgano a la candidatura, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa sobre este asunto.

Díaz ha afirmado que "la cultura no sólo es creación, también es identidad y memoria, y es la manera en que imaginamos el futuro" y ha señalado que "las mujeres llevamos décadas demostrando que la igualdad también se construye desde la cultura, desde la participación activa y desde el impulso del talento femenino".

El Consejo Municipal de la Mujer, como órgano máximo de participación democrática de las mujeres en los asuntos municipales, agrupa a asociaciones, colectivos y entidades que trabajan por la igualdad y por la defensa de los derechos de las mujeres. Entre sus objetivos se encuentran fomentar la participación activa en la vida pública y cultural, promover el asociacionismo, impulsar iniciativas que visibilicen el talento femenino, y garantizar que todas las políticas municipales incorporen la perspectiva de género.