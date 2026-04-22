El Consejo Social de la Universidad de Córdoba respalda la implantación de nuevas enseñanzas el próximo curso

Reunión de la Comisión de Coordinación del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), por medio de su Comisión de Coordinación, ha acordado esta semana informar favorablemente la solicitud de autorización para la implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales de cara al próximo curso académico 2026/27.

Según ha informado la UCO en una nota, el acuerdo, adoptado por unanimidad, contempla la incorporación de un nuevo Grado en Trabajo Social, así como cinco programas de máster universitario "en ámbitos estratégicos, como la gestión pública, la música, la ingeniería civil, el turismo y la dirección de proyectos", algunos de ellos en colaboración con otras universidades andaluzas.

En concreto, las titulaciones informadas favorablemente son: Grado en Trabajo Social por la UCO, Máster Universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, Máster Universitario en Música (Investigación/Interpretación), Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, junto a la Universidad de Jaén; Máster Universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, con la Universidad de Málaga, y Máster Universitario en Dirección de Proyectos, con las universidades de Cádiz y Málaga.

Estas propuestas se enmarcan en la planificación académica de la Universidad de Córdoba y "responden a necesidades formativas alineadas con el desarrollo social, económico y territorial, así como con la especialización y mejora de la empleabilidad del estudiantado".