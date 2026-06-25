El Consorcio de Bomberos de Granada ofrece medios humanos y materiales para actuar tras los terremotos en Venezuela

Archivo - Imagen de archivo de bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Granada junto al presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Granada dependiente de la Diputación provincial ha comenzado las labores administrativas para aportar medios humanos y materiales que colaboren en tareas de emergencia tras los terremotos que han tenido lugar en Venezuela.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, que ha expresado, en nombre de la Diputación granadina, la solidaridad con el pueblo venezolano tras la catástrofe ocurrida en el país sudamericano.

"Desde la Diputación Provincial de Granada y a través de nuestro presidente, Francisco Rodríguez, se han dado las instrucciones para que el Consorcio de Bomberos ponga a disposición del pueblo venezolano todos los medios, tanto humanos como materiales, para poder trabajar en las labores de ayuda en esta emergencia tan dramática que ha ocurrido en Venezuela", ha señalado.

Martos ha detallado que se han iniciado ya las labores administrativas con el Ministerio y con la Junta de Andalucía para que los medios de los Bomberos del Consorcio Provincial puedan estar a disposición del pueblo venezolano "desde ya".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".