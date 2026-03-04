Construcor niega que se comprometiera a incrementar el plus de dedicación de los gruistas de Córdoba

Gruistas en huelga concentrados junto a las obras de varios edificios en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, ha asegurado este miércoles que "es rotundamente falso que esta organización se comprometiera a incrementar el plus transitorio de dedicación de gruistas durante el año 2026", tal y como alegan los gruistas de la provincia, que están en huelga desde la pasada semana.

Así, según ha informado Construcor en una nota, "el acuerdo alcanzado entre las partes establecía el mantenimiento transitorio de la subida acordada mientras se desarrollase el proceso negociador. Sólo existió el compromiso de actualizarlo con arreglo a las tablas previstas el ejercicio 2026, lo que se ha cumplido escrupulosamente".

Dicho acuerdo contemplaba, "de manera expresa, que la negociación debía desarrollarse bajo los criterios de la Comisión Paritaria", formada por representantes sindicales y empresariales. Por parte de Construcor se ofreció la posibilidad de "elevar consultas conjuntas a dicha Comisión Paritaria, para obtener un criterio interpretativo claro y vinculante".

Esta opción, "sin embargo, no ha sido finalmente utilizada", y ello se debe a que "las reivindicaciones del colectivo de gruistas exceden con claridad y de forma exorbitante el artículo 50 del Convenio General del Sector de la Construcción".

Dicho artículo "fija la proporcionalidad en materia de pluses para preservar el equilibrio del sistema, es decir, los límites legales", lo que significa, según Construcor, que el colectivo de gruistas "reclama romper con esos límites establecidos en el convenio de forma unilateral, aún a sabiendas de que no es posible porque se escapa, tanto a la legalidad, como a la voluntad negociadora que Construcor ha tratado de mantener en todo momento".

Por ello y a juicio de la patronal de la construcción, "declararse en huelga para forzar la negociación de materias que se encuentran fuera del convenio del sector, lleva a situar el conflicto en un terreno impropio de la negociación colectiva, con consecuencias que afectan, además de a las empresas, al conjunto de trabajadores de las obras, que ven impedida su actividad profesional, generando un perjuicio directo sobre terceros ajenos al conflicto".

Además, "en un contexto especialmente sensible en materia de vivienda, la paralización de obras impacta también sobre la entrega de viviendas, afectando a ciudadanos que nada tienen que ver con estas reivindicaciones fuera del marco legal actual, es decir, el convenio del sector".

Desde Construcor han querido "dejar claro que siempre" han estado "dispuestos", también ahora, "a una negociación honesta, dentro del marco que ofrece el convenio. Lo que no es razonable es pretender negociar materias que no se encuentran al alcance de las partes, y utilizar la huelga como mecanismo para imponer condiciones contrarias a la norma, como tampoco resulta admisible tratar de dañar al resto de trabajadores impidiéndoles realizar sus trabajos", siendo la voluntad de Construcor "alcanzar soluciones equilibradas, respetuosas con la legalidad y sostenibles para el conjunto del sector".