Continúan los trabajos de retirada de restos de los trenes y limpieza de las vías en Adamuz (Córdoba)

Trabajos de rescate de los convoyes involucrados en el accidente ferroviario de Adamuz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) continúan este viernes centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde de este pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.

Así lo han confirmado fuentes de Adif a Europa Press, que han detallado que antes de empezar a recuperar la infraestructura es necesario retirar los restos de los convoyes Iryo y Alvia involucrados en el accidente del pasado domingo para, posteriormente, hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Así las cosas, cabe recordar que la Junta de Andalucía ha desactivado este pasado jueves por la tarde el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que había puesto en marcha por el accidente, pues "han finalizado las labores de emergencia tras localizarse a las dos últimas víctimas desaparecidas", según ha informado desde su cuenta en la red social 'X' el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Al respecto, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha detallado que, una vez que han aparecido los cuerpos de las dos últimas personas fallecidas que quedaban por localizar, "se empieza a desmontar" el dispositivo que la Junta ha montado "sobre el terreno" en Adamuz, aunque "sigue otro dispositivo en marcha, de atención y seguimiento" a las personas hospitalizadas como consecuencia del accidente, y a sus familiares.

El presidente andaluz ha dado las gracias tanto al pueblo de Adamuz como a los distintos efectivos que han intervenido en los trabajos que han sido necesarios para responder a la tragedia ferroviaria, y ha dedicado una mención específica a "todos esos héroes anónimos y heroínas" que se han hecho presentes en estos días, y a quienes ha dado "las gracias en nombre de todos los andaluces por su trabajo, compromiso, empatía, compasión, esfuerzo y cariño".

Moreno ha vuelto a desplazarse este pasado jueves hasta la localidad cordobesa para comprobar en persona cómo se seguían desarrollando las últimas tareas de búsqueda pendientes y reunirse con los responsables de los servicios de emergencia antes de la retirada de los dispositivos que han estado operativos a lo largo de toda la semana.

"Una vez concluidas las tareas que tenemos encomendadas sobre el terreno, la intervención de la Junta de Andalucía se centra ahora en la atención sanitaria de los heridos y en acompañar, también desde el punto de vista psicológico, a quienes lo necesiten. Mi cariño y el de toda Andalucía está con sus familias, y por supuesto con aquellas que han perdido un ser querido", ha asegurado Moreno.

El Plan Territorial de Emergencia pasa de situación operativa 1 a 0, lo que supone su desactivación tras finalizar las tareas de la Junta de Andalucía sobre el terreno.

Desde que se activó el Plan Territorial de Emergencia por parte de la Junta de Andalucía, el domingo 18 de enero a las 21,26 horas, han participado en el rescate y atención a las víctimas 19 UVIs de los Servicios de Urgencia de Montoro, Adamuz, El Carpio y Bujalance y las del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla; 16 ambulancias y 2 vehículos de apoyo logístico (VAL) del 061.

"Prácticamente llegaba al lugar del accidente una ambulancia por minuto, lo que da medida del importante despliegue y de lo eficaz del trabajo de los profesionales", ha destacado el presidente en relación a un dispositivo sanitario que, en total, ha atendido a 125 personas (120 adultos y cinco menores).

INFORME PRELIMINAR DE LA GUARDIA CIVIL

El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil este mismo jueves en el Juzgado de instrucción número dos de Montoro (Córdoba) sobre el accidente ferroviario en Adamuz recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, según han expuesto en rueda de prensa desde la Dirección General de la Guardia Civil el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez.

También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, ya que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

VERTIENTE JUDICIAL

Por otro lado, el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido al menos unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario. Sobre las denuncias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante", con la labor de hasta tres jueces.

En relación al "tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura", ha asegurado Del Río, indicando que "han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios", por lo que cree que "el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto".