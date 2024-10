Convocada este lunes una huelga en el transporte por autobús y grúas, con cerca de 30.000 trabajadores en Andalucía

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del transporte por carretera --autobuses urbanos, interurbanos y grúas-- están llamados este lunes a una primera jornada de huelga en toda España para pedir la jubilación anticipada en el sector por la peligrosidad. En Andalucía, cerca de 30.000 personas trabajan en este sector. Según los datos facilitados por CCOO en una rueda de prensa ofrecida esta semana, "de los 159 trabajadores fallecidos en accidentes laborales en el transporte por carretera en lo que va de año 2024, el 70% tenía más de 55 años, lo que pone de manifiesto que la fatiga mata y que la edad nos hace más vulnerables ante ella".

Así lo afirmaba el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, José Bravo, que advertía de que "las malas condiciones laborales del sector justifican la falta de profesionales de la que se queja constantemente la patronal y que medidas de jubilación anticipada como las que se demandan vendrían a paliar esa situación al hacer más atractivo el sector a los trabajadores".

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) y la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) han lamentado en un comunicado que no se haya podido llegar a un acuerdo que evite la huelga. Ambas organizaciones han pedido a los sindicatos la elaboración de un estudio antes de acudir al ministerio a instar el inicio del procedimiento de fijación de la edad anticipada de acceso a la jubilación de los conductores de autobús.

"Sin ese estudio, las principales asociaciones del sector del transporte de viajeros no pueden tomar ninguna decisión al respecto, al desconocer las implicaciones que una medida de este calado pude conllevar", defendían en relación con el aumento en las cotizaciones empresariales que supondrá la jubilación anticipada. Se trata de los dos únicos sectores (autobuses y grúas) en los que no ha sido posible alcanzar un acuerdo, después de que los de conducción de ambulancias y los de mercancías (principalmente camiones) hayan desconvocado tras negociar la petición al Gobierno de la aplicación del adelanto de la jubilación por la peligrosidad del sector. No obstante, las patronales aseguran que siguen abiertas a nuevas conversaciones para tratar de desbloquear esta situación.