Convocado el VIII BluesCazorla Blues Battle 2026, que se celebrará en Cazorla (Jaén) del 9 al 11 de abril

CAZORLA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha convocado el VIII Concurso de Batallas de Bandas BluesCazorla Blues Battle 2026, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de abril dentro de la programación de la XXXII edición del Festival BluesCazorla.

El certamen tiene como objetivo estimular la creación artística en el ámbito del blues, contribuir a su difusión y servir de plataforma de promoción para bandas emergentes. Además, se configura como un instrumento de dinamización turística y económica para el municipio.

El concurso contará con una fase clasificatoria los días 9 y 10 de abril, con actuaciones en distintos establecimientos de la localidad, lo que favorecerá la actividad en bares, restaurantes y espacios culturales. La gran final se celebrará el sábado 11 de abril en el Escenario Jaén Paraíso Interior (Auditorio del Cristo).

Las bandas interesadas podrán formalizar su inscripción de forma online hasta el 8 de marzo de 2026, a través de las páginas web oficiales del Festival BluesCazorla y del Ayuntamiento de Cazorla.

Se seleccionarán 25 bandas participantes que optarán a la final, donde un jurado especializado seleccionará cinco grupos finalistas que optarán al primer premio dotado con 1.000 euros y actuación el sábado en el escenario de la Plaza de Santa María durante el Festival BluesCazorla, además de un segundo premio, dotado con 500 euros y actuación el viernes en el mismo escenario.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado en un comunicado que BluesCazorla es "mucho más que un festival", es "una marca cultural que posiciona a nuestro municipio como referente musical y destino turístico de primer nivel".

En este sentido, ha señalado que "la Blues Battle amplía la programación y genera movimiento en nuestras calles durante varios días, con una repercusión directa en la ocupación hotelera, el comercio y la hostelería".

Olivares ha subrayado que "apostar por la cultura es apostar por el desarrollo local. Eventos como este consolidan empleo, atraen visitantes y proyectan una imagen moderna y dinámica de Cazorla".

El concurso se celebrará siempre que se alcance un mínimo de nueve bandas inscritas, con un máximo de 25 formaciones participantes, reafirmando así el compromiso municipal con la calidad artística y la organización del evento.

Olivares ha incidido que con esta nueva edición, Cazorla "continúa fortaleciendo su vínculo con la música en directo y consolidando un festival que, tras más de tres décadas, sigue siendo motor cultural, turístico y económico del municipio".