Cooperativas agroalimentarias lanza una iniciativa para "mantener la vida" en los pueblos de la provincia de Granada

Cooperativas contra la despoblación: Estrategias de Comunicación para Mantener la Vida en los Pueblos - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de Granada impulsa con el respaldo de la Diputación de Granada y dentro de su línea de apoyo al desarrollo socioeconómico rural una iniciativa para luchar contra la despoblación y "mantener la vida" en los municipios rurales de la provincia.

Así, y según destacan en un comunicado, la campaña 'Cooperativas contra la despoblación: Estrategias de Comunicación para Mantener la Vida en los Pueblos' nace con el objetivo de visibilizar el papel estratégico de las cooperativas agroalimentarias como motor de empleo estable, cohesión social y desarrollo sostenible en los municipios rurales de la provincia.

El proyecto construirá un relato auténtico basado en historias reales de arraigo y buenas prácticas cooperativas. A través de una identidad visual propia, vídeos grabados en cooperativas rurales, el podcast 'Raíces que conectan', campañas en redes sociales, reportajes en medios provinciales y materiales impresos y fotográficos, la iniciativa aspira a alcanzar hasta 500.000 personas.

Dirigido especialmente a jóvenes y mujeres del medio rural, el proyecto busca reforzar el sentimiento de pertenencia, atraer nuevo talento al sector y consolidar al cooperativismo como un auténtico freno frente al éxodo rural. El proyecto está financiado por la Diputación de Granada en el marco de las ayudas provinciales al desarrollo socioeconómico local.