La coordinación de efectivos y la colaboración ciudadana, claves en el rescate en el piso de Alhendín (Granada)

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil, la coordinación con los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana resultaron "fundamentales" para evitar "consecuencias más graves" en el incendio de una vivienda en la madrugada del sábado en Alhendín (Granada).

Así lo ha señalado este miércoles la Guardia Civil, que rescató a varias personas que se encontraban atrapadas en el interior del inmueble. Como consecuencia de la intervención, los agentes precisaron atención médica hospitalaria por inhalación de humo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 5,10 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió un aviso alertando de un incendio en una vivienda.

Inmediatamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana con base en Las Gabias se desplazó al lugar, siendo la primera en llegar, confirmando el incendio y la presencia de personas en el interior del inmueble.

Minutos después llegaba al lugar la patrulla coordinadora del servicio, que observó una gran concentración de personas en las inmediaciones y a cuatro personas refugiadas en un balcón de la segunda planta.

Ante la urgencia de la situación, los agentes actuantes, con la colaboración de un vecino que facilitó una escalera telescópica, iniciaron las labores de rescate.

Uno de los guardias civiles ascendió hasta una altura aproximada de cuatro metros, consiguiendo evacuar a las cuatro personas atrapadas en el balcón -un matrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad- así como a la mascota familiar, un perro, al que sostuvo mientras ayudaba a las personas a descender por la escalera.

En ese momento llegaron los efectivos de bomberos, que comenzaron las labores de extinción del incendio, mientras los agentes confirmaban la existencia de más personas atrapadas en viviendas situadas en la parte posterior del inmueble.

Así, los guardias civiles accedieron al patio interior de las viviendas, localizando a dos personas atrapadas más, quienes indicaron que, a pesar de que en ese momento no había mucho humo, este estaba entrando ya por debajo de la puerta.

Los agentes les dieron instrucciones para colocar toallas húmedas en el suelo, junto a la puerta, y les indicaron que se refugiasen en la última habitación de la vivienda hasta que el incendio fuese controlado.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos procedieron al rescate de estas dos personas, que habían seguido las indicaciones facilitadas por la Guardia Civil.