Córdoba acoge el V Congreso Internacional de Pluriel, para analizar la ética y la estética del patrimonio islámico

Inauguración del V Congreso Internacional de Pluriel en el Palacio Episcopal de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acoge desde este pasado martes el V Congreso Internacional de Pluriel, una cita académica de referencia internacional que reúne, hasta el próximo sábado, a expertos, investigadores y docentes procedentes de universidades y centros de pensamiento de todo el mundo, para "reflexionar sobre la ética y la estética en el patrimonio islámico, así como sobre los retos contemporáneos del diálogo entre culturas y religiones".

El congreso, según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en una nota, está organizado por la Plataforma Universitaria de Investigación sobre el Islam (Pluriel), red internacional impulsada por la Universidad Católica de Lyon (Francia), y cuenta con el patrocinio del Cabildo Catedral cordobés, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

El acto inaugural, celebrado en la tarde de ayer martes, ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández; la vicerrectora de la Universidad Loyola Andalucía, Mercedes Torres, y del deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, junto a representantes académicos y organizadores del encuentro.

Entre los ponentes cabe destacar al padre Paulin Batairwa Kurbuya, que acude en representación del Cardenal George Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso; al profesor Michel Younès, coordinador general de Pluriel y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lyon, y al islamólogo y presidente de la Fundación del Islam de Francia, Gheleb Bencheikh.

Hasta el próximo sábado, el programa del congreso aborda, desde una perspectiva interdisciplinar, cuestiones relacionadas con "la interpretación del patrimonio islámico, el diálogo entre ética, arte y espiritualidad, así como el papel del legado cultural en la construcción de espacios de entendimiento entre religiones y sociedades contemporáneas". Las sesiones incluyen ponencias magistrales, mesas redondas y debates académicos de alto nivel.

El deán-presidente del Cabildo Catedral ha subrayado la relevancia de esta cita para la ciudad y para la proyección internacional de la Mezquita-Catedral, señalando que "acoger en Córdoba el Congreso Pluriel supone reafirmar la vocación universal de este monumento como espacio de encuentro, reflexión y diálogo. La historia y el patrimonio que custodiamos nos interpelan a seguir promoviendo la cultura y el conocimiento como caminos hacia el respeto mutuo y la convivencia entre pueblos y religiones".

Nieva ha destacado, igualmente, que "desde el Cabildo entendemos que el diálogo interreligioso y el estudio riguroso de las tradiciones culturales y espirituales son herramientas esenciales para afrontar los desafíos del presente y este congreso sitúa a Córdoba en el centro de ese debate internacional".

Así, con la celebración de este congreso, "Córdoba refuerza su papel como referente histórico y académico en el ámbito del diálogo intercultural e interreligioso, consolidándose como un espacio privilegiado para el encuentro entre fe, razón, patrimonio y cultura".