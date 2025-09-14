Córdoba acoge los días 18 y 19 el Congreso de Responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos

Archivo - La presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, Carmen Peña, ha hecho hincapié en que "se deben promover nuevos servicios más allá de la dispensación de medicamentos", asimismo ha recordado que "el nuevo perfil de paciente abre nue - COMUNICACIÓN CONSEJO GENERAL COLEGIOS FARMACÉUTICO

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba se encargará de la celebración de la décimo octava edición del Congreso de Responsables de Comunicación (Rescom) de los Colegios de Médicos de España, que tendrá lugar en la capital cordobesa los días 18 y 19 de septiembre en el hotel Eurostars Palace.

Según destacan desde la organización, este encuentro volverá a reunir a profesionales de la comunicación y miembros de las juntas directivas de los colegios de toda España, con el objeto de compartir experiencias, reflexionar sobre los retos actuales y futuros de la comunicación sanitaria, y fortalecer los lazos de colaboración entre estas instituciones.

Para ello, el Comité Científico ha diseñado un congreso muy práctico, en el que se conocerán a fondo nuevas herramientas de comunicación, nuevas aplicaciones de las Inteligencia Artificial (IA) que serán de utilidad en la práctica diaria de las instituciones colegiales, así como estrategias que ayudarán a mejorar la relación con la comunidad médica y con los pacientes.

Así, desde la organización valoran que "Córdoba, un enclave único por su historia, su patrimonio y hospitalidad, cuna de médicos ilustres que marcaron la evolución de la medicina en distintas épocas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrecerá el marco ideal para unas jornadas que combinarán el trabajo profesional con el disfrute de una ciudad incomparable".