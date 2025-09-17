Córdoba acogerá el III Congreso de la Asociación de Ferias Españolas y de la Asociación de Palacios de Congresos

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha sido elegida como sede del III Congreso conjunto de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), dos de las principales organizaciones que aglutinan el mayor número de eventos realizados en este país.

Según ha informado el Ayuntamiento, este congreso, que tendrá lugar a mediados de 2026, reunirá a los profesionales y empresas más relevantes del sector ferial y congresual, consolidando su papel fundamental en la dinamización económica y cultural del país.

La elección de Córdoba, según la organización, no es casual. La ciudad se posiciona ya como un destino estratégico para el desarrollo de grandes congresos y eventos, gracias a la incorporación de dos espacios clave. El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) y el Palacio de Congresos de la calle Torrijos ofrecen instalaciones modernas, versátiles y equipadas con tecnología de última generación, que permiten albergar eventos de diversa escala y tipología.

Igualmente, la organización destaca que con estas infraestructuras, Córdoba recupera un lugar destacado en el circuito nacional de grandes eventos, tras años de ausencia debido a la carencia de espacios adecuados. Además, la ciudad destaca por su excelente conectividad, tanto aérea --con vuelos directos a las principales capitales españolas y europeas-- como ferroviaria, al contar con la estación de tren de alta velocidad (AVE).

Pero Córdoba no sólo ofrece ventajas logísticas y de infraestructura. A la hora de seleccionar la ciudad también ha pesado su riqueza cultural al entender los organizadores que el hecho de que la ciudad cuente con cuatro Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la Unesco convierte la estancia de los asistentes en una experiencia única e inolvidable.

UN REFERENTE EMERGENTE

Con la celebración del III Congreso conjunto de AFE y APCE, Córdoba se confirma como un referente emergente para el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en España, impulsando así la reactivación y crecimiento del turismo de negocios en la región.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, cuya Delegación ha impulsado la candidatura de Córdoba, ha indicado que "el hecho de que nos hayan seleccionado para acoger este encuentro confirma nuestra posición como destino de turismo Mice de referencia en el conjunto de España" y ha apuntado que "Córdoba ha crecido de manera exponencial y en esa línea vamos a seguir, porque una de nuestras principales apuestas es impulsar la gran oferta turística que tiene la ciudad en materia congresual".

Aguilar ha destacado "las grandes infraestructuras con las que contamos para albergar congresos y convenciones de gran nivel, con el CEFC como referencia y también con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, situado en un enclave privilegiado y que nos aporta un valor añadido del que ninguna otra ciudad disfruta".

Mientras, la teniente de alcalde delegada de Economía, Blanca Torrent, se ha referido a las potencialidades de Córdoba en materia de infraestructuras congresuales, concretamente al CEFC, y ha indicado la importante labor que está desarrollando este espacio, situándose "como motor de la actividad congresual, del empleo y la actividad económica, convirtiéndose en un referente a nivel nacional para el sector del turismo de congresos".

LAS ENTIDADES

La Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) se fundó en 1995 y agrupa actualmente a 36 Palacios de Congresos que representan la infraestructura más emblemática y especializada para el turismo de reuniones en el país.

Desde su creación, la APCE impulsa acciones conjuntas para poner en valor el papel estratégico de los Palacios de Congresos como motor de atracción de congresos y grandes eventos, generadores de desarrollo económico, empleo y proyección internacional para España.

Además de favorecer el intercambio de experiencias e ideas, la asociación actúa como interlocutor clave con las administraciones y como referente en innovación, sostenibilidad y profesionalización de la industria MICE.

La Asociación de Ferias Españolas (AFE) es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 1964, cuenta actualmente con 49 miembros asociados y representa al sector ferial en España y a nivel internacional. En materia de actividad ferial, España se encuentra entre los principales países de Europa, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.