Viajeros en la estación de Julio Anguita de Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía desde el día 28 de octubre. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha cerrado el mes octubre con 101.454 viajeros alojados en hoteles y 167.751 pernoctaciones, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un crecimiento del 2,79% en el primero de los casos y del 2,56% en las noches de hotel respecto a octubre de 2025.

En términos absolutos, los hoteles de la capital han recibido 2.756 viajeros más y han registrado 4.192 noches adicionales respecto al mismo mes del año anterior. También han avanzado con fuerza frente a septiembre, dado que los viajeros han aumentado un 18,93% y las pernoctaciones un 19,08%, con 16.147 visitantes y 26.877 noches más. La estancia media se ha situado en 1,65 noches por viajero, prácticamente estable.

"En este contexto en que la ciudad muestra un constante crecimiento y con una perspectiva de afrontar el otoño con dinamismo es cuando se produce el trágico accidente ferroviario de Urda, concretamente el 28 de octubre, lo que obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía", ha recordado en una nota la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, quien ha añadido que "la interrupción del servicio ferroviario supone un serio obstáculo para mantener esa trayectoria positiva".

Aunque su alcance deberá concretarse con los próximos datos, Aguilar ha manifestado que "se abre un escenario de gran incertidumbre para el sector, ya que todo apunta a que las dificultades de conexión van a repercutir negativamente en las llegadas y las estancias durante los meses próximos".

La concejal ha manifestado que, "con el recuerdo y la solidaridad hacia las víctimas y sus familias, recuperar unas conexiones ferroviarias seguras y fiables resulta esencial para proteger la actividad turística, el empleo y el esfuerzo de las empresas cordobesas".

En cuanto a los datos positivos del mes de octubre, Aguilar ha apuntado que ha superado incluso a mayo en viajeros alojados en los hoteles de Córdoba. Así, la capital ha recibido 101.454 viajeros frente a los 97.782 de mayo de 2026, lo que supone 3.672 más (+3,76%).