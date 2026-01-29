Córdoba, finalista al premio Mejor Destino Urbano de España que eligen lectores de la revista Viajar National Geographic

Archivo - Vista del casco histórico de Córdoba desde la Mezquita-Catedral. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Córdoba es una de las ciudades finalistas al premio Mejor Destino Urbano de España, convocado por la revista Viajes National Geographic. Este galardón, que cumple su cuarta edición, tiene a los lectores como protagonistas, porque son ellos los que eligen a los ganadores. La votación puede realizarse hasta el 22 de febrero en la web de la revista.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta convocatoria de los premios recoge 98 candidatos englobados en 14 categorías, que incluyen también mejor destino de playa, mejor destino natural, sostenible o gastronómico, entre otros. Precisamente este último premio, el de Mejor Destino Gastronómico, fue entregado a Córdoba por los lectores en octubre de 2024.

Junto a Córdoba hay ahora otras seis ciudades finalistas, concretamente Barcelona, Granada, Valencia, La Coruña, Melilla y Elche. De Córdoba se destaca su imponente patrimonio cultural y monumental, con los cuatro Patrimonios Mundial de la Unesco como bandera y principal reclamo. Desde la revista resaltan que "estos galardones tienen la voluntad de fomentar el espíritu viajero y el deseo de descubrir y disfrutar nuevos destinos dentro de nuestro país".

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha mostrado su "satisfacción, por que Córdoba sea finalista a este premio, que tiene mucha relevancia por ser elegido por los lectores que, a su vez, son potenciales viajeros", y ha anotado que "la ciudad tiene méritos más que suficientes para recibir este reconocimiento, por su historia y por su cultura, pero también por su oferta gastronómica, por sus opciones para practicar turismo activo o por su oferta de ocio, entre otros muchos aspectos".