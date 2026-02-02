Córdoba se prepara para una semana "compleja" de lluvias con previsión de "pico fuerte" de crecida del río el jueves

Archivo - Imágenes de la crecida del Río Guadalquivir a su paso por el puente Romano, a 18 de marzo de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este lunes que esta semana es "compleja" por el temporal de borrascas porque "las previsiones que vienen son duras, porque viene mucha agua no sólo en Córdoba, sino en toda la cuenca, desde el nacimiento del río Guadalquivir hasta toda la cuenca", con "el pico fuerte de crecida del río que puede llegar a partir del jueves o viernes".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha informado de que a las 18,00 horas de este lunes se vuelve a convocar una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), teniendo en cuenta que la ciudad "sigue en fase de preemergencia" desde el jueves pasado y "se siguen vigilando los cauces", pero ha dicho que va a proponer entrar en "un período de vigilancia reforzada, manteniendo la preemergencia, pero reforzando la vigilancia".

Dicha decisión la justifica el alcalde ante las previsiones de agua, advirtiendo de la acumulación y desembalses, de forma que "ya no hablamos sólo de los pantanos de Córdoba que han vaciado durante este fin de semana para ganar margen, sino de los pantanos río arriba en toda la cuenca".

En definitiva, ha remarcado que "el pronóstico es complejo, es de mucha agua y de una posible crecida del río importante, con lo cual se va a establecer un mecanismo de vigilancia reforzada, no sólo en los puntos habituales, sino en más puntos que esta tarde se determinarán de la mano de un mapa de riesgos que están desde Emacsa elaborando junto con la Confederación, a la que se le pide datos y se accede a sus datos públicos".

Además, ha comentado que mantendrán informadas a "las barriadas que pueden estar más afectadas desde este mismo martes, con presencia policial y de Protección Civil con información específica de qué es lo que puede ocurrir y cómo prepararse para lo que pueda ocurrir".

"Ojalá aguante el río sin una crecida fuerte y los arroyos también aguanten, pero en cualquier caso estamos ya preparando todos los planes de contingencia y vigilancia", ha aseverado Bellido, quien ha enfatizado que "lo que venga no nos va a pillar sin estar preparados" para "una semana complicada".

LAS BARRIADAS QUE SUFREN MÁS

Entretanto, el alcalde ha detallado que "las barriadas que habitualmente sufren más son todas las del entorno del aeropuerto, donde confluyen el Guadalquivir con el Guadajoz y suele ser un punto complejo", así como "la zona de Alcolea y urbanizaciones del entorno", a la vez que "se va a ver si hay que establecer más puntos de vigilancia por si este año la crecida del río pudiera ser más fuerte, que no se puede saber".

Según ha avanzado, "el pico fuerte de crecida del río puede llegar a partir del jueves o viernes, que es cuando todo este agua que ya está cayendo parece que viene con más fuerza", a lo que ha agregado que "en donde veamos que hay un riesgo especial, no sólo haremos los llamamientos y los consejos generales que se lanzan, sino que tendremos una atención presencial a los vecinos de los barrios para que sepan exactamente y al día cómo va la situación".

OBRAS EN MAJANEQUE ANTE INUNDACIONES

En cuanto a las obras de emergencia para evitar inundaciones en Majaneque, el regidor ha aseverado que se han hecho la semana pasada, siendo "temporal", porque "se han puesto unos sacos de arena para evitar el desbordamiento que estaba teniendo el arroyo".

Además, ha indicado que están "preparando la documentación" para dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "porque hay que distinguir dos ámbitos dentro de esto", de manera que "por urgencia siempre vamos a actuar", porque "no podemos dejar que el arroyo se desborde y es una emergencia de Protección Civil que evidentemente el Ayuntamiento va a salir al paso".

No obstante, ha manifestado que no van a "entrar en una discusión" para arreglar definitivamente el talud, de forma que "si no hay un acuerdo en un corto plazo, evidentemente también actuaremos, porque lo importante es que los vecinos no sufran las consecuencias de una discusión competencial, y más cuando estamos hablando del desbordamiento de un arroyo".

En cualquier caso, ha aseverado que van a enviar "una documentación formalmente a la Confederación, porque hay que delimitar", puesto que "en ese arroyo sí nos corresponde el mantenimiento y la limpieza, porque está en un término semiurbano, no es urbano 100%", que "no se ha llegado a delimitar nunca con la Confederación las competencias".

"De hecho, está previsto firmar un convenio que va en el sentido de que precisamente ellos van a encauzar los arroyos antes de entrar en el término municipal, para a partir de ahí hacernos cargo nosotros, algo que hemos anunciado las dos partes", ha resaltado Bellido, quien ha apuntado que "más allá del mantenimiento y limpieza, que eso sí nos corresponde, si se cae un talud, es una obra estructural dentro del cauce que es dominio público hidráulico", de ahí que considere que "le correspondería a ellos", la CHG.

En palabras del regidor, "esto va a consistir en una discusión solamente en quién va a pagar la factura final", dado que ha aclarado que "no se va a quedar nada sin hacer porque no nos pongamos de acuerdo". Y es que, "si nos dicen que no, actuaremos igualmente, porque es una situación que no puede quedarse sin resolver", ha expresado, mencionando también la labor de la justicia "para ver quién tendría que hacerse cargo finalmente del coste".