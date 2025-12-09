Correos celebra la Navidad con una amplia oferta de productos en 414 oficinas de Andalucía

Correos celebra la Navidad con una amplia oferta de productos en sus 414 oficinas de Andalucía. - CORREOS

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos se ha sumado un año más a la celebración navideña ofreciendo "una variada selección de productos" en sus 414 oficinas de Andalucía.

Según ha detallado Correos en una nota, la red está presente en todas las provincias andaluzas. En concreto, en Almería hay cuarenta y dos; en Cádiz, cuarenta y ocho; en Córdoba, cuarenta y siete; en Granada, cuarenta y cuatro; en Huelva, treinta y una; en Jaén, cuarenta y tres; en Málaga sesenta y ocho y en Sevilla, noventa y una. De este modo, Correos ha garantizado "un acceso cómodo y cercano a la ciudadanía".

No obstante, desde hace años, la empresa postal ha colaborado con distintas ONG "comercializando productos" en sus 2.388 oficinas de España y a través de Correos Market, destinados a recaudar fondos "para financiar acciones solidarias".

En este sentido, la empresa también ha comercializado los 'packs mágicos' que han incluido cartas, sobres, sellos, postales y pegatinas con decoraciones navideñas para los más pequeños, junto a las tradicionales emisiones de sellos de Navidad.

Por tanto, Correos sigue siendo "el primer canal de comercialización" de los 'bolígrafos solidarios' de la campaña 'Un juguete, una ilusión', que este año ha alcanzado su decimosexta edición, una iniciativa impulsada por la Fundación Crecer Jugando y RTVE para "defender que el juego es uno de los derechos fundamentales de la infancia".

Por otro lado, se han puesto a la venta más de 140.000 bolígrafos solidarios, de los cuales ya se han vendido 32.000, "cuya recaudación servirá para llevar juguetes a niños en situación de vulnerabilidad".

Así, la empresa postal continúa su colaboración con Unicef, con quien ha mantenido una "alianza estratégica" desde hace más de cuarenta y cinco años, comercializando a través de las oficinas sus tarjetas de felicitación y calendarios.

Además, las oficinas de Correos se han convertido en "uno de los principales canales de distribución de sus tradicionales tarjetas en el territorio nacional". Se han puesto a la venta más de 40.000 estuches de christmas y 1.300 calendarios de este organismo de Naciones Unidades dedicado a la defensa y la protección de los derechos de la infancia. Con la recaudación "será posible financiar alimentos, vacunas y otras necesidades de los niños en todo el mundo", ha apuntado Correos.

Además, en todas las oficinas postales están a la venta los cupones para el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, así como las participaciones de la Cruz Roja para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del 22 de diciembre. Se han distribuido en torno a 620.000 participaciones, a un precio de 6 euros, que incluye un donativo de 1 euro que se destinarán a los distintos programas y proyectos que lleva a cabo la ONG.

En este sentido, la compañía postal y de paquetería también ha colaborado con la Fundación Juegaterapia a través de la venta en oficinas y en Correos Market de los muñecos solidarios 'Baby Pelones', con el fin de ayudar a los niños enfermos de cáncer que están hospitalizados o en tratamiento de quimioterapia.

Junto a los productos solidarios, estas Navidades también es posible conseguir una colección especial de 'sellos mágicos' personalizados con las figuras de Papá Noel y de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, disponibles en las oficinas de Correos de todo el país y a través de Correos Market.

Asimismo, en las más de 600 oficinas de Correos que cuentan con un buzón especial para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos y en Correos Market, se han comercializado los llamados 'packs mágicos' que contienen cartas para escribir los deseos, además de postales, sobres especiales y un pliego de pegatinas con motivos navideños para decorarlas y enviarlas a sus ilustres destinatarios en Laponia y el Lejano Oriente.

De este modo, un año más Correos ha emitido dos sellos especiales dentro de la serie Navidad 2025. Una emisión especial dedicada a la Ciudad de Navidad de Torrejón de Ardoz (Madrid), reconocida como una de las grandes Ciudades de la Navidad en España, y el sello Belenes regionales 'Escenas. Belén de Cangas de Onís'.

Todos los sellos y las emisiones filatélicas navideñas de 2025 y de años anteriores se pueden adquirir en cualquiera de las oficinas de Correos y a través de Correos Market.

Por otro lado, la empresa postal ha puesto en marcha un servicio para "facilitar la adquisición de cestas navideñas de forma cómoda y segura". Así, casi 2.400 oficinas de Correos ofrecen una selección de lotes de navidad que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se puede elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encarga de hacerlo sin coste adicional.

En este sentido, en las zonas rurales los vecinos pueden conseguir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros rurales, "facilitando así que cualquier persona puede comprarla y recibirla en su casa sin necesidad de desplazarse independientemente de donde viva".

La oferta de cestas navideñas, que también se pueden adquirir a través de Correos Market, es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de los ciudadanos "aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y de los carteros rurales".

Por último, Correos ofrece también propuestas de regalo para las fiestas navideñas en sus oficinas de España, con una amplia oferta de libros, juegos y juguetes y este año como novedad, también disponen de agendas, calendarios, estuches, tazas y accesorios de papelería de Mr. Wonderful, junto a otros artículos de regalo.