Correos gestionó 49 sellos personalizados durante 2025 en la provincia de Córdoba con 'Tusello'. - CORREOS

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de 2025, Correos gestionó en la provincia de Córdoba 49 peticiones de sellos personalizados, una opción que cada vez gana más adeptos entre particulares y empresas, mediante un servicio, conocido como 'Tusello', que permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional.

Así, según ha informado Correos en una nota, frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, 'Tusello' abre la puerta a la creatividad individual.

Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares, como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.

El proceso es sencillo, tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos (pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4). Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

Quienes deseen crear su propio 'Tusello' pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida y gratuita.

Además de su función postal, los productos filatélicos de Correos son un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano.