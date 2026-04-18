Correos prevé mantener su sede en el centro una vez que deje la actual para alquilársela al Ayuntamiento de Jaén

Archivo - Oficina central de Correos en la capital jiennense - CORREOS - Archivo

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos prevé mantener una oficina en la zona centro de Jaén una vez que se desprenda de su edificio central ubicado en la plaza de los Jardinillos. Para ello se siguen la conversaciones con el Ayuntamiento de Jaén que es la administración con la que negocia el alquiler del edificio central de Correos para convertirlo en oficinas municipales.

"En estos momentos el proyecto se encuentra en fase de análisis, por lo que todavía no es posible concretar una ubicación", han señalado desde Correos a Europa Press, si bien apuntan que "la previsión es que la oficina se sitúe en una zona céntrica", aunque sin poder todavía "avanzar fechas concretas".

Son muchos los locales vacíos que podrían ser candidatos en la zona centro para albergar la oficina principal de Correos, aunque tampoco se ha cerrado por completo la posibilidad de que se mantuviera en su ubicación actual compartiendo espacio con las futuras dependencias municipales que allí se prevén instalar.

A pesar de no apuntar a fechas concretas en Correos, desde el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) se tiene claro. Antes de acabar el año, el edificio de Correos tiene que estar desalojado para poder comenzar con las obras de adecuación a su nuevo uso, algo que el propio alcalde, Julio Millán, ha indicado a Europa Press que supondrá un desembolso que podría rondar los seis millones de euros.

Para ello ya se cuenta con financiación. Parte de la inversión llegará por la vía de los fondos EDIL y el resto se complementará con fondos propios procedentes de la mutación demanial del suelo de Ifeja que reportará 7,3 millones a las arcas municipales, procedentes de la arcas de la Diputación de Jaén.

Una vez que se dispone de la financiación, el gobierno local quiere cuanto antes poder disponer del edificio de Correos para así no llegar con el tiempo justo a las elecciones municipales de mayo de 2027.

La previsión es que se trasladen unos 250 empleados y empleadas públicas que actualmente desempeñan su labor en la sede del Consistorio, en la plaza de Santa María, así como la plantilla de la Gerencia de Urbanismo, cuya sede se ubica en el Palacio del Capitán Quesada, en el barrio de La Merced.

CIERRE

Mientras se cierran los flecos de la operación de alquiler del edificio, Correos está moviendo sus fichas. Así, han indicado que dentro de su proceso de transformación para "prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía", está reorganizando su red "cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación".

Conforme a ello, la compañía ha optado por cerrar su oficina en El Corte Inglés esgrimiendo como motivo "la bajada de su actividad". Así, desde el pasado 31 de marzo, el personal de la sucursal de El Corte Inglés ha pasado a reforzar el servicio de las dos oficinas de Jaén que permanecen abiertas.

De esta forma, el personal se ha derivado a la oficina principal de Los Jardillos y a la situada en la calle Antonio Vallés Perdrix, en el barrio de Peñamefécit. En este sentido, Correos mantiene que el objetivo es "seguir prestando su servicio con la misma calidad".