Correos recoge cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en colegios y centros educativos de Andalucía. - CORREOS

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Personal de Correos visita colegios y centros educativos en estas fechas para recoger las cartas para Papá Noel y los Reyes Magos. Además, durante la visita explican a los más pequeños "cómo funciona el servicio postal y la importancia de mantener viva esta tradición".

Según ha informado Correos en una nota, esta iniciativa también llega a residencias de mayores, centros de diversidad funcional, centros ocupacionales y centros de acogida para que "colectivos vulnerables puedan participar en esta experiencia mágica". De esta manera, "Correos se convierte, un año más, en el gran aliado de la ilusión navideña en Andalucía".

En este contexto, oficinas y unidades de reparto reciben la visita de grupos escolares que aprovechan para conocer las instalaciones y depositar sus cartas. Además, para hacer la experiencia aún "más especial", hasta el cinco de enero los niños pueden dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos que Correos ha instalado en 95 oficinas de Andalucía. En concreto, 25 en Málaga; 13 en Cádiz; siete en Almería; once en Córdoba; diez en Granada; ocho en Huelva; nueve en Jaén y doce en Sevilla.

Por otro lado, para quienes prefieren hacerlo desde casa, sigue disponible el Departamento de Envíos Extraordinarios virtual en donde pequeños y mayores pueden enviar sus cartas online y "descubrir el recorrido mágico que siguen hasta llegar a sus ilustres destinatarios".

Asimismo, como cada año, carteros de Correos también participan en desfiles del Cartero Real y en las Cabalgatas de Reyes Magos, "reforzando el papel como mensajeros de la ilusión". Así, tras más de 300 años de historia, Correos "sigue siendo el gran mensajero de la Navidad, manteniendo viva la tradición de escribir a Papá Noel y a los Reyes Magos".