Correos recoge cartas para los Reyes Magos de afectados por parálisis cerebral y familiares en Granada

Visita solidaria de Correos a Aspace Granada

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Correos ha desarrollado una iniciativa solidaria que acerca la tradición de escribir a los Reyes Magos con una visita a la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) Granada para "recoger personalmente las cartas y compartir momentos únicos con las personas usuarias".

La acción, impulsada por el personal voluntario de Correos de oficinas y unidades de distribución de la provincia de Granada, se ha repetido en ediciones anteriores con gran acogida y busca "mantener viva la ilusión en estas fechas tan especiales", han detallado desde la compañía en una nota de prensa.

Durante la visita, además de recoger las cartas, los voluntarios han compartido momentos entrañables y han entregado pequeños detalles a las personas usuarias, "reforzando el espíritu solidario y la alegría propia de la Navidad".

Estas iniciativas se desarrollan gracias a la implicación voluntaria del personal de Correos, que en distintos puntos del país se organiza para "llevar la ilusión navideña a centros donde la sensibilidad y la cercanía son especialmente importantes". En muchos casos, los trabajadores se caracterizan como carteras o pajes reales para "hacer la experiencia aún más especial".

Con más de tres siglos de historia, Correos ha incidido en que se mantiene como el operador logístico de referencia en Navidad, "no sólo por su papel en la entrega de millones de envíos, sino también por acciones que transmiten cercanía y solidaridad".