Cortada la A-3150 a su paso por Palma del Río (Córdoba) por inundación

Cruce de agua y barro sobre una carretera autonómica, en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica A-3150 está cortada de nuevo al tráfico desde la tarde de este sábado en torno al punto kilométrico 4, en término de Palma del Río (Córdoba), por las afecciones que el temporal ha dejado tras el paso de la borrasca 'Leonardo', a la que se concatena a su vez a partir de este fin de semana la denominada 'Marta'.

Así lo ha apuntado la Junta, que informaba en la mañana de este sábado que la red autonómica tenía cortadas al tráfico en la provincia otras seis carreteras como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de los últimos días, a las que ahora se suma la A-3150.

En la mañana de este pasado viernes, la Administración autonómica informaba de que la carretera A-3150, que había estado cerrada desde el punto kilométrico 3+000 al 4+250, en Palma del Río, por inundación había sido reabierta al tráfico a primera hora.

La Dirección General de Tráfico detalla ahora en el mapa de incidencias de su web, consultada por Europa Press, que el corte por inundación de este sábado se ha producido a las 16,03 horas en el punto kilométrico 3+400, afectando a todos los carriles de ambos sentidos.