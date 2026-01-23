Cortadas al tráfico cinco carreteras en Cádiz y Córdoba por inundación y tres en Almería y Granada por hielo y nieve

Archivo - Carretera con nieve. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN GUADALAJARA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro carreteras de la provincia de Cádiz y una de Córdoba permanecen cerradas al tráfico a última hora de este viernes 23 de enero por inundación de la calzada y tres en las provincias de Almería y Granada por la presencia de hielo y nieve, según la información actualizada a las 22,30 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Las cuatro vías cerradas al tráfico por inundación en la provincia de Cádiz son la CA-3113 El Portal del kilómetro 2,6 al 12,5; la CA-5201 Los Parralejos-Charco Dulce del kilómetro 2 al 12; la CA-6105 Los Barrancos - Ermita de las Montañas del kilómetro 0 al 15; y la CA-9115 en el kilómetro 7 en Alcalá del Valle. Además, en la provincia de Córdoba está cortada por inundación la CO-4207 Jarata-La Zarza del kilómetro 4 al 6 en Montalbán.

En la provincia de Almería está cerrada al tráfico por acumulación de hielo y nieve la AL-5405 Benacebada-La Estación del kilómetro 24 al 28,13, mientras que es obligatorio el uso de cadenas en la AL-3102 Velefique - Bacares del kilómetro 16 al 41; la AL-4404 Aulago - Portocarrerodel kilómetro 24 al 28; la AL-5406 Las Menas - Jorvila del kilómetro 0 al 5; y la AL-5407 del kilómetro 0 al 4 en Bacares.

Asimismo, en la provincia de Granada permanecen cerradas por las mismas causas la A-395, entre los kilómetros 32 y 39, y la A-4025, del kilómetro 0 al 7,35, ambas situadas en Sierra Nevada. Por otro lado, es obligatorio el uso de cadenas en la A-337 (Laroles-Ferreira), entre los kilómetros 11 y 40, así como entre los kilómetros 21 y 37 en el Puerto de la Ragua, además de en la A-395, del kilómetro 18 al 32, en Sierra Nevada.