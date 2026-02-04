Cortadas al tráfico tres carreteras autonómicas en la provincia de Granada al paso de la borrasca Leonardo

Agente de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la red autonómica permanecen cortadas al tráfico en la mañana de este miércoles en la provincia de Granada coincidiendo con el paso de la borrasca Leonardo. A la A-4026, que está cerrada del punto kilométrico 0+500 al 2+200, en término de Pinos Genil, por el desembalse del Quéntar, se suman los habituales en estas fechas de la A-395 en Sierra Nevada y de la A-4025, la carretera del Dornajo, en este mismo entorno, todas en el área metropolitana.

Así lo han indicado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press en cuanto al estado de las carreteras de la red autonómica en la provincia de Granada en torno a las 10,00 horas de este miércoles.

Según la información consultada por Europa Press en la web de la Dirección General de Tráfico presenta también corte al paso de camiones y vehículos articulados, con prohibición de autobuses, y obligación de uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-4030, la carretera del Duque, un puerto de montaña a la altura de Güéjar Sierra, también en el cinturón de Granada, entre los kilómetros cero y 7,38.

Igualmente la A-336 en Pinos Puente, en la pedanía de Ánzola, ha sido abierta al tráfico después de que en las últimas horas la circulación también se viera interrumpida por incidencias relacionadas con la meteorología, con caída de piedras, según confirman fuentes de la Junta y de Tráfico.