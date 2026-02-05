Cortado el acceso a la urbanización Aguas Blancas de Dúdar (Granada) por riesgo de colapso del puente

Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca este pasado jueves - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha requerido que se proceda al corte de la GR-3201, en su punto kilométrico cero, entrada y único acceso a la urbanización Aguas Blancas de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, por un socavón en la calzada originado por la erosión del agua acumulada tras el paso de la borrasca 'Leonardo', con riesgo de colapso del puente y del resto de la vía.

Una población de unas 120 personas ha quedado de este modo aislada, según los datos facilitados por la Guardia Civil. Mientras tanto, fuentes de la Diputación de Granada han confirmado, consultadas por Europa Press, que el grueso de los vecinos de la localidad pasará su segunda noche fuera de casa tras ser desalojados esta pasada madrugada por las intensas lluvias, las cuales han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas.

Buena parte de la población, hasta unos 160 vecinos, han sido realojados en el Hotel Luna de la capital granadina, incluido el alcalde del municipio, Nicolás González, según fuentes de la institución provincial. Tras el desalojo, alrededor de una treintena permanecía en la escuela de la localidad, de unos 380 habitantes, a la espera de la evolución de la borrasca.

La actualización de las carreteras provinciales cerradas por el temporal facilitada por Emergencias de la Diputación en la tarde de este jueves incluye, con la GR-3201 (Dúdar y Quéntar), la GR-4105 (Marchal-Beas-Lugros), la GR-3200 (Güéjar Sierra), la GR-3401 (Fuente Vaqueros-Valderrubio), la GR-5103 (Huélago-Los Baños), la GR-4405 (kilómetro cero, Montillana), la GR-3420 (Benalúa de las Villas) y la GR-3408 (Tiena), junto con todas las vías de tráfico rodado de acceso a Huétor Tájar, la GR-4400, la GR-4402 y la GR-4403.