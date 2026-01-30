Cortan la A-4026 ante la crecida del río Aguas Blancas por el desembalse de la presa de Quéntar, en Granada

El río Aguas Blancas aumenta su caudal tras las lluvias y el desembalse de la presa de Quéntar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desembalse de la presa de Quéntar (Granada) y las precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado un aumento significativo del caudal del río Aguas Blancas a su paso por el punto kilométrico 2 de la carretera A-4026.

Ante la subida del nivel del agua y la proximidad de esta a la calzada y al puente existente en la zona, la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha procedido al corte preventivo de la carretera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar posibles daños en la infraestructura.

Como alternativa al tráfico, los vehículos procedentes o con destino a Quéntar pueden circular con normalidad por los itinerarios habituales, mientras que los conductores que se dirijan a Pinos Genil y Güéjar Sierra deberán utilizar la carretera A-395 (Sierra Nevada), accediendo al desvío situado en el punto kilométrico 12.

El dispositivo permanece coordinado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los servicios de conservación de la Delegación territorial, que mantendrán la vigilancia durante la tarde y la noche, siendo la franja horaria más crítica entre las 16,00 y las 17,00 horas.

La situación será reevaluada en función de la evolución de las lluvias y del caudal del río para determinar el mantenimiento o la retirada del corte.