Corte al tráfico de la GR-5103 en Fonelas (Granada) por desprendimientos de piedras

Corte GR-5103 Fonelas. - DIPUTACIÓN

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El inicio del paso de la borrasca 'Marta' ha dejado como afección en la red provincial de carreteras el corte de la GR-5103 en Fonelas, en la comarca de Guadix de la provincia de Granada, cuya calzada se ha visto dañada por desprendimiento de piedras de la ladera colindante.

Por otro lado, entre las novedades de la tarde de este sábado que afectan a las carreteras de la provincia, la Diputación de Granada ha informado del corte de la GR-3407 de Íllora a Montefrío, en el Poniente granadino, por el deslizamiento de una ladera.

Este pasado viernes, la institución provincial también informó que los servicios técnicos de Conservación de Carreteras de la Diputación de Granada habían logrado reabrir durante la jornada diez vías de la provincia que estaban cortadas al tráfico por las afecciones meteorológicas, principalmente de lluvia y viento, derivadas del paso de la borrasca 'Leonardo' por la provincia desde el pasado miércoles.