Corte de tráfico al incorporarse de calle Islas Chafarinas a Ronda Oeste de Córdoba por trabajo en red de abastecimiento

El ramal de conexión de la calle Islas Chafarinas con la Ronda Oeste se mantendrá cortado al tráfico debido a trabajos en la red de abastecimiento desde este martes 10 de marzo hasta el viernes 13 de marzo, anulando la salida de Figueroa-Noreña a la Ronda - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ramal de conexión de la calle Islas Chafarinas con la Ronda Oeste se mantendrá cortado al tráfico debido a trabajos en la red de abastecimiento desde este martes 10 de marzo hasta el viernes 13 de marzo, anulando así la salida del barrio Figueroa-Noreña hacia la Ronda Oeste.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación prevé el corte total de esta incorporación, según la solicitud formulada a la Delegación de Movilidad por la empresa constructora, de forma que el tráfico será desviado por la calle Isla Fuerteventura, calle Isla Graciosa y glorieta Esperanza del Mar.

Además, debido a los trabajos que se están realizando de forma paralela en la glorieta María de Maeztu, desde Movilidad se recomienda a los vecinos del barrio afectado modificar sus desplazamientos y optar por salidas a través de la calle Isla Graciosa o por la avenida Arroyo del Moro.

Durante la ejecución de las obras se deberá atender a la señalización provisional instalada por la empresa promotora de la actuación, así como a las indicaciones de los agentes que se habiliten al efecto.