El corto 'El legado de Luqui', de Alfonso Villanueva, gana el XVII Certamen Internacional Triminuto UJA

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El corto 'El legado de Luqui', de Alfonso Villanueva, ha logrado el primer premio del XVII Certamen Internacional de Cortos Cinematográficos Trimunito UJA 2025, dotado con 1.000 euros y galardón.

El segundo, dotado con 500 euros, ha recaído en el corto 'Me quiere no me quiere', dirigido por Estefanía Romero, según ha informado este jueves la UJA tras el acto de entrega y proyección de los trabajos que han sido reconocidos.

Además, el premio especial a estudiantes de la UJA, dotado también con 500 euros, ha sido para 'Mindfulness', dirigido por Mario Fernández Carrasco. En este corto han estado implicados un grupo de estudiantes UJA que el año pasado coincidieron en el Taller de Cine promovido desde el Vicerrectorado de Cultura.

Este certamen es uno de los tres que constituyen los premios de creación artística de la Universidad de Jaén, junto al Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz y el Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández, estos dos últimos en su décima edición.

La directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta, Isabel Abad, ha explicado que con estos premios la universidad fomenta y apoya la actividad creativa y la realización de proyectos en el ámbito artístico.

En esta edición, el jurado ha estado formado por tres expertos en cinematografía: Ángel Cagigas (crítico de cine y profesor del Departamento de Psicología de la UJA), Manuel Jódar (profesor de Historia del Cine de la UJA) y Miguel Dávila (Doctor en Historia y Cine por la Universidad de Granada). El técnico del Servicio de Actividades Culturales Juan Carlos Cárdenas ha actuado como secretario e Isabel Abad, como presidenta.

En representación del jurado, Dávila ha puesto de relieve la calidad de los trabajos presentados, que, a pesar de no contar con más de tres minutos, también son cine. Al hilo, ha añadido que los cortometrajes son normalmente el paso inicial de la mayoría de cineastas.

Igualmente, ha señalado la importancia de que el cine se proyecte y se vea en pantalla grande para hacer la experiencia más genuina, colectiva y auténtica, en el contexto actual de reducción de público en salas comerciales o institucionales.