Cosmopoética 2025 arranca con talleres para los pequeños poetas de la casa este sábado y el domingo en Córdoba

La Biblioteca Central de Córdoba acoge este sábado y el domingo, como preámbulo a la inauguración del Festival Internacional de Poesía, Cosmopoética, el taller infantil de creación pictórica '¿Qué sueñan los árboles?', una actividad para niños de seis a 12 años que forma parte de la programación de 'Cosmopeque', el espacio lúdico y cultural de Cosmopoética dirigido a los pequeños de la casa.

Según ha informado el Ayuntamiento, el taller '¿Qué sueñan los árboles?' estará dirigido por el artista Manuel Garcés Blancart. Partiendo de un poema infantil, se invitará a los participantes a crear sus propias imágenes, convirtiendo las palabras en color mediante el uso de témperas, ceras y mucha imaginación. El resultado se estampará sobre grandes tablas de madera, una instalación que permanecerán expuestas en el Jardín de Orive a partir del 27 de septiembre dentro de la muestra 'Los árboles sueñan'.

Los talleres se realizarán en dos sesiones --de 10,00 a 12,00 horas y de 12,00 a 14,00 horas--, tanto el sábado 20 de septiembre como el domingo 21. Cada sesión será independiente, por lo que los interesados podrán inscribirse en una o varias sesiones. Las plazas serán limitadas a unos 15 participantes por sesión. Las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formularo que se compartirá en redes sociales, cuya dirección es 'https://forms.gle/2PTmsrgtYgCCA12u9'.

Cosmopoética 2025 comenzará oficialmente el 26 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre con una amplia y diversa programación dedicada a la poesía y a la cultura, en general. Un cita imprescindible --merecedora en 2009 del Premio Nacional de Fomento de la Lectura-- que vuelve a convertir a Córdoba en epicentro de uno de los mejores festivales de poesía del sur de Europa.