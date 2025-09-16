El coste laboral crece en Andalucía un 4,5% y los salarios, un 5,2% en el segundo trimestre

Archivo - Imagen de archivo de una trabajadora en su oficina. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha crecido en Andalucía un 4,5% en el segundo trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en la región en los 2.908 euros.

Asimismo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral por hora efectiva aumentó en la comunidad andaluza un 7,9% hasta los 22,33 euros.

Por su parte, entre abril y junio de este año, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Andalucía un 5,2% interanual en términos brutos, lo que representa el mayor aumento en este periodo, hasta situarse en una media de 2.147,63 euros por trabajador y mes.

Además, el salario por hora subió en todas la regiones en el segundo trimestre, pero especialmente en Andalucía, con un 8,8%.

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.256,54 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.416,5 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre del año 840,04 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,8% interanual en el segundo trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,5% en tasa interanual en el segundo cuarto del año, hasta los 24,99 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 21,45 euros.