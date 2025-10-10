La creación de empresas sube un 18,2% en agosto en Andalucía, con casi 1.200 sociedades mercantiles constituidas

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 18,2% en agosto en tasa interanual con un total 1.188 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 216, un 4,3% más, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de agosto en la región de la serie histórica. Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Andalucía encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.188 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 38 millones de euros, lo que supone un 27,82% menos que en el mismo mes de hace un año (37,96 millones de capital desembolsado).

De las 216 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Andalucía, 190 lo hicieron voluntariamente; trece por fusión con otras sociedades y las otras trece restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 12% en Andalucía en agosto, hasta las 215 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 73,22 millones de euros, cifra un 6% superior a la de agosto del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 3,4% en agosto respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 7.118 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2017.

Con el ascenso interanual de agosto, la creación de empresas acumula cinco meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio y un 11,4% en julio.

Para la creación de las 7.118 empresas el pasado mes de agosto se suscribieron más de 236,8 millones de euros, lo que supone un 37,5% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 33.262 euros, bajó un 39,6%.

Por su parte, la disolución de empresas disminuyó un 6,2% interanual en el octavo mes del año, con 1.279 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 41 sociedades.