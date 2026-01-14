La creación de empresas sube un 5,9% en noviembre en Andalucía, superando las 1.900

Archivo - Un hostelero echa la persiana de su establecimiento en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 5,9% en noviembre en tasa interanual con un total 1.904 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 479, un 12,4% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en Andalucía encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.904 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 51,83 millones de euros, lo que supone un 34,9% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 479 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Andalucía, 423 lo hicieron voluntariamente; 17 por fusión con otras sociedades y las otras 39 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 11,6% en Andalucía en noviembre, hasta las 374 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 141,86 millones de euros, cifra un 18,4% superior a la de noviembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 10.871 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2006.

Con el ascenso interanual de noviembre de 2025, la creación de empresas acumula ocho meses consecutivos de ascensos.

Para la creación de las 10.871 empresas de noviembre se suscribieron más de 514,4 millones de euros, lo que supone un 3,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 47.326 euros, bajó un 5,2% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 6,4% en noviembre de 2025 en relación al mismo mes de 2024, con 2.429 sociedades desaparecidas.