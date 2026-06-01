Crecen los rescates en alta montaña en la última temporada invernal marcada por el temporal

Archivo - Helicóptero del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temporada invernal se ha cerrado en la provincia de Granada con un repunte de accidentes en alta montaña que obligaron a realizar 60 rescates, frente a los 51 del año pasado. Entre ellos destaca el de varias familias el pasado 24 de enero que quedaron atrapadas en la nieve con sus vehículos en pleno temporal en el Parque Natural de la Sierra de Castril.

La unidad especial de rescate de la Guardia Civil (GREIM) ha tenido que emplearse a fondo este año en las zonas montañosas que rodean los términos municipales de Monachil, Güéjar Sierra y Capileira, que han concentrado la mayor parte de los accidentes.

Deslizamientos por nieve helada y montañeros enriscados son las principales situaciones con las que han tenido que enfrentarse estos especialistas, que en más de la mitad de las intervenciones han requerido el apoyo del helicóptero del Servicio Aéreo de Granada.

Los datos facilitados a Europa Press desde el GREIM apuntan al rescate de 22 personas heridas, 49 ilesas y diez fallecidos.

El capitán Luis Manuel Raya Ávila, jefe interino del GREIM de Granada, señala que si hay algún rescate que resaltar en esta temporada invernal fue el del pasado 24 de enero, en pleno temporal.

Un total de once personas, entre ellos varios menores, tuvieron que ser rescatadas ese día tras quedar sus vehículos atrapados en la nieve.

El incidente se produjo en las inmediaciones de La Peña del Toro, en Sierra Seca, zona que pertenece al Parque Natural de la Sierra de Castril y está dentro del término municipal de Húescar. Una familia de tres adultos y un menor de once años quedaron atrapados con su vehículo en la nieve la tarde anterior cuando se dirigían al refugio Prado del Conde y "tuvieron que pasar la noche sin agua ni comida".

La Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada, junto a dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña se trasladaron al lugar.

Las situación meteorológica, en pleno temporal, dificultó y retrasó "considerablemente" la salida de los agentes hacia el lugar.

En concreto, un cielo muy cubierto, mucho viento y temperaturas bajo cero condicionaron a los pilotos a realizar maniobras de vuelo que no comprometieran la congelación de las palas del helicóptero y a tomar alturas superiores a las habituales buscando visibilidad entre las nubes.

Al llegar, los agentes descendieron hasta la zona a pie --dado el paso limitado-- y localizaron el vehículo con los cuatro ocupantes en "buenas condiciones de salud". Todos ellos fueron evacuados en el helicóptero hasta el helipuerto de La Noguera.

HABÍAN QUEDADO CON MÁS FAMILIAS

Esta familia informó de que desconocían el paradero de otra con la que habían quedado en el refugio de Prado del Conde.

Ante la imposibilidad de usar medios aéreos dada la complicada meteorología, los agentes se trasladaron a pie unos tres kilómetros hasta localizar dos vehículos atascados en la nieve con siete personas, entre las que se encontraban dos menores de 12 y 15 años y un adulto de 61 años con problemas físicos que le impedían caminar adecuadamente.

Los especialistas necesitaron abrir huella de paso en el camino de vuelta, con una altura de nieve que oscilaba entre los 50 y 60 centímetros, que junto a la fuerte ventisca y la indisposición física de la persona mayor para caminar, dificultó y ralentizó la vuelta hasta la zona de evacuación por la Unidad Aérea.

La Guardia Civil insiste en la importancia de planificar adecuadamente las actividades en la naturaleza, con responsabilidad y precaución y sin subestimar el esfuerzo físico necesario, especialmente ante la alerta previa por fenómenos meteorológicos adversos.