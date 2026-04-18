Crespín advierte que "sólo el PSOE" podrá detener el copago sanitario "que implantará Moreno si sigue en la Junta"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en un acto que ha compartido con militantes, vecinos y asociaciones en la presentación de la reforma de la Casa del Pueblo de Puente Genil. - PSOE DE CÓRDOBA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha advertido de que "sólo el PSOE podrá detener en las urnas" en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo el plan de instauración del copago sanitario "que el PP y Moreno pretende implantar en la comunidad si siguen gobernando la Junta de Andalucía".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Crespín, en un acto que ha compartido con militantes, vecinos y asociaciones en la presentación de la reforma de la Casa del Pueblo de Puente Genil, ha dicho que todos los andaluces "sí tenemos una cita el próximo 17 de mayo con las urnas, aunque no tengamos cita para el médico ni para operarnos tampoco, pero en las urnas sí podemos decidir el modelo de gobierno que queremos y la sanidad que tenemos porque la democracia nos lo pone a disposición".

Asimismo, la dirigente ha trasladado que ha visitado todos los rincones de la provincia para recriminar junto a los ciudadanos y las mareas blancas, el "desmantelamiento de la red de asistencia sanitaria pública a manos del Gobierno del PP".

"Vamos a recordarle a la gente lo que está pasando en Andalucía con los derechos y los servicios públicos que son los que nos hace iguales, y principalmente con la sanidad, que la han desmantelado, destrozado, privatizado y maltratado, engañándonos con planes de choque que nunca han llegado, y sobre la que nos siguen engañando, porque ocultan que lo que hay detrás de todo esto, la privatización de la sanidad pública, es el copago sanitario si Moreno sigue al frente de la Junta, que ha sido ya denunciado y advertido por nuestra candidata, María Jesús Montero", ha agregado.

Así, ha añadido que "sólo si el PSOE gobierna la Junta podemos tener la sanidad que tanto anhelamos, la que teníamos antes y que ellos, el PP y Moreno, se han cargado en tan sólo ocho años", y ha contrapuesto al modelo privatizador de la derecha el 'Plan Montero' de sanidad prometido por la candidata socialista "para que el médico te vea en 48 horas, el especialista en 60 días, que te puedan operar en 120 días, todo ello gracias a una inversión extra de 3.000 millones de euros más al año y a la contratación de 18.000 profesionales, para que todo sea público de verdad en la sanidad pública en Andalucía".

Al hilo, Crespín ha valorado en Puente Genil la presencia como número dos en la lista del PSOE de Córdoba de Esteban Morales, exalcalde de Puente Genil y portavoz socialista en la Diputación. "Tendréis la suerte de tener a Esteban en el Parlamento andaluz para defender a Puente Genil también en el Parlamento andaluz, como el resto de compañeros que integran nuestra lista llena de hombres y mujeres que aportan ganas, ilusión y experiencia, como la alcaldesa Silvia Mellado que la abre, o Victoria Fernández y Mariano Poyato en los primeros puestos de salida", ha precisado.

En esta línea, la socialista ha insistido en que las elecciones autonómicas "nos van a servir de antesala para llegar más fuertes a las Municipales de 2027 y recuperar plazas como ésta en Puente Genil, para la que el secretario general, José Antonio Gómez, y su equipo están haciendo un trabajo extraordinario".

Por su parte, Gómez ha informado que la inauguración de la reforma de la sede del PSOE local, "va más allá de buscar un espacio más moderno y abierto, lo que presentamos es un proyecto a futuro con vistas a 2027, que empieza hoy como punto de partida, porque es lo que merece Puente Genil, más seguridad, más bienestar social, más igualdad y calidad de vida, que la gente sienta ilusión y orgullo por vivir aquí frente a un Gobierno local del PP y un alcalde, Sergio Velasco, que gobierna a base de fotos y anuncios, pero que no gestiona".

En suma, el secretario general del PSOE local, que ha presentado una campaña local bajo el epígrafe 'Somos Puente Genil' para escuchar a los ciudadanos y avanzar proyectos y programas de gobierno, ha advertido de que Puente Genil "está más sucio y dejado".

"No hay más que ver al Parque de los Pinos y el abandono de las zonas verdes, parques infantiles, barrios y aldeas", y ha afeado al Gobierno local del PP la devolución de fondos del PFEA, que supone pérdida de oportunidades y empleos, y que achicharre con más impuestos a los ciudadanos, entre ellos la subida de un 50 por ciento de la tarifa de basuras.